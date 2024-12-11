شكرا لبحثكم عن خبر الشبكة العربية للصحافة العلمية تكرم رئيس «كاك بنك» تقديراً لدور البنك في دعم مشاريع الاستدامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الرياض، اعلام كاك بنك

كرمت الشبكة العربية للصحافة العلمية، صباح اليوم الأربعاء القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك»، الأستاذ/ حاشد الهمداني، وذلك تقديراً لدور البنك البارز في دعم مشاريع الاستدامة والبيئة على مر السنوات الماضية.

وجاء هذا التكريم على هامش مشاركة كاك بنك في الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، المقام في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض خلال الفترة من 2_13 من شهر ديسمبر الجاري 2024،

وفي اللقاء الذي حضره نخبة من رجال الأعمال والإعلاميين والناشطين البيئيين، ألقى رئيس الشبكة العربية للصحافة العلمية، الأستاذ/ أحمد الشميري كلمة أشاد فيها بكاك بنك باعتباره المؤسسة المالية اليمنية الوحيدة التي تبنت قضية البيئة بشكل جاد، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة في ظل التحديات البيئية التي تواجه اليمن والعالم.

من جانبه، عبر الهمداني عن سعادته بهذا التكريم، والذي جاء نظير جهود البنك من سنوات كثيرة في دعم برامج الاستدامة والطاقة النظيفة في اليمن، كما عبر عن شكره لدور الصحافة والقطاع الفني في دعم هذه القطاعات.

فيما اوضح المخرج الشاب جمال معوضه، ممثل مبادرة أفلام خضراء، أهمية دور الإعلام والفن في تسليط الضوء على جهود المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال الاستدامة والبيئة والمناخ.

حضر الحفل أيضاً ممثل القطاع الخاص اليمني رجل الأعمال محمد جا مل، والأستاذ عبدالملك النمري رئيس اصوات خضراء

وأ. مها البعداني ممثلة المنتدى الوطني للتنمية المستدامة.