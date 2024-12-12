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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يستقبل السفير الجزائري لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل معالي وزير الإعلام، رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم بمكتبه بمقر وكالة الأنباء السعودية، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة شريف وليد.
وجرى خلال الاستقبال، بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإعلامي.
حضر الاستقبال، رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ علي بن عبدالله الزيد، ومدير عام وكالة الأنباء الجزائرية الأستاذ سمير قايد.
وجرى خلال الاستقبال، بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإعلامي.
حضر الاستقبال، رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ علي بن عبدالله الزيد، ومدير عام وكالة الأنباء الجزائرية الأستاذ سمير قايد.