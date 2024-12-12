وداعا للبقع.. 3 مواد منزلية تنظف الملابس البيضاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الحصول على ملابس بيضاء ناصعة اللون من الأشياء التي تشغل اهتمام الكثير من الأمهات، لذلك يحرصن على استخدام المنظفات الكيماوية؛ ولكن البعض الآخر يبحث عن طرق أخرى تساعد على إزالة البقع من الملابس البيضاء، ولذلك نوضح في هذا التقرير مواد منزلية تنظف الملابس البيضاء.

مواد منزلية تنظف الملابس البيضاء

هناك بعض المواد المنزلية التي تساعد على إزالة البقع من الملابس البيضاء، ومنها ملح الليمون، حيث يساعد هذا المكون على إزالة البقع من الملابس البيضاء ويعمل على إعادة إشراقها، وذلك من خلال استخدام ثلاث ملاعق كبيرة ملح الليمون، وكمية من الماء الساخن، ثم نضعها في إناء كبير، ونترك الملابس لمدة 4 ساعات أو طوال الليل وسنلاحظ أنها أصبحت بيضاء دون وجود أي بقعة.

استخدام الخل الأبيض

الخل الأبيض من ضمن المكونات المنزلية التي تساعد على إزالة البقع من الملابس البيضاء، حيث يجب أن يتم إضافة كوب من الخل الأبيض مع كمية من الماء الساخن، وبعد ذلك نقوم بنقع الملابس البيضاء ونغسل الملابس بالطرق المعتادة، سنلاحظ أن الملابس أصبحت بيضاء، وفقا لما ذكره موقع «Bright Side».

لم تقتصر المكونات المنزلية التي تساعد على إزالة البقع من الملابس البيضاء عند هذا الحد، ولكن جاءت من ضمن هذه المكونات هى استخدام مسحوق صودا الخبر، وذلك من خلال إضافة كوب من مسحوق صودا الخبز مع كمية من الماء المغلي، ونضعها في وعاء الملابس، وننتظر لمدة ساعة وبعد ذلك ستصبح الملابس بيضاء دون وجود أي بقع.

نصائح عند غسل الملابس البيضاء