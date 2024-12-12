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شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات واسعة.. الاعلام العالمي يحتفي بفوز المملكة باستضافة كاس العالم 2034 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أبرزت وسائل الإعلام العالمية فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034، وعدّته تأكيدًا جديدًا على المكانة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في الرياضة العالمية، وتتويجًا للاستثمارات السعودية الكبيرة في الرياضة العالمية.
كما يُعد جزءًا من الخطة الطموحة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد السعودي، واستخدام الرياضة في تعزيز التدفقات السياحية إلى المملكة.
وقالت الصحيفة إن الموافقة على عرض المملكة لاستضافة أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم، جرت خلال تجمع عبر الإنترنت لمسؤولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والهيئة الحاكمة العالمية لكرة، بعد ظهر يوم الأربعاء.
وأضافت أن التقييم الفني الخاص بالفيفا منح الملف السعودي تصنيفا 4.2 من 5، ووصفه بأنه "اقتراح شامل قوي للغاية" مع "منصة مالية جيدة جدًا".
كما أقر بأن "الظروف المناخية" ستتطلب "مزيدًا من الدراسة" فيما يتعلق بتوقيت الحدث.
وأضافت الصحيفة إن الأندية السعودية أنفقت مئات الملايين من الدولارات لجذب المواهب من أوروبا، بما في ذلك النجوم العالميين كريستيانو رونالدو ونيمار جونيور، بينما وقع اتحاد كرة القدم السعودي عشرات مذكرات التفاهم للمساعدة في تعزيز العلاقات مع نظرائه في جميع أنحاء العالم.
وأوردت الصحيفة تقرير حديث صادر عن مبادرة "بلاي ذا جيم" Play the Game، التي يديرها المعهد الدنماركي للدراسات الرياضية، وتسعى إلى رفع المعايير الأخلاقية في الرياضة، أن منح المملكة العربية السعودية استضافة كأس العالم 2034 جاء تتويجًا لسنوات من الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف التقرير: "على مدى السنوات القليلة الماضية، نسجت المملكة شبكة واسعة من النفوذ عبر المشهد العالمي لكرة القدم من خلال الرعايات والشراكات والاستثمارات التي تربطها بأقوى الشخصيات وصانعي القرار في الرياضة".
وقالت الصحيفة في تعليقها على فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، إنه في ظل قيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أطلقت السعودية موجة إنفاق على الرياضة العالمية.
وأضافت أن استضافة كأس العالم تُعد جزءًا من خطة طموحة لسمو الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة.
وكانت الرياضة والترفيه في قلب هذه الخطة على مدى العقد الماضي، إذ جلب سمو ولي العهد أفضل المواهب الرياضية والرياضية في العالم إلى المملكة العربية السعودية، بتكلفة باهظة.
وخلصت الصحيفة إلى أن تنظيم بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية، من المؤكد أنه سيسعد ملايين الشباب السعوديين، الذين يتابعون الرياضة بشغف.
فقد عبر الآلاف الحدود وتوجهوا إلى قطر لمشاهدة فريقهم في كأس العالم 2022 حيث حقق المنتخب الوطني السعودي واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة، بفوزه على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، المنتخب الذي فاز بالبطولة، في المباراة الأولى.
وأضافت أن المملكة ركزت بشكل أساسي على كرة القدم، إذ أصبح نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الممتاز مملوكًا للسعودية، بينما أصبح كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ونيمار من بين أسماء النجوم في الدوري السعودي للمحترفين
ولفتت إلى استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم في 2034، إذ تعتزم بناء أو تجديد 11 ملعبًا، بالإضافة إلى 185 ألف غرفة فندقية كجزء من عملية إعادة هيكلة كبرى للبنية التحتية.
وقالت الوكالة إن استضافة المملكة لكأس العالم 2034، جزء من خطة طموحة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد السعودي، واستخدام الرياضة وسيلة لجذب السياح إلى المملكة.
وأضافت الوكالة إن استضافة المملكة لكأس العالم 2034 أكبر انتصار لمساعي تعزيز التدفقات السياحية إلى المملكة.
وقالت إن الدوري السعودي للمحترفين جذب بعض من أكبر الأسماء في كرة القدم، إذ نجح في ضم أمثال كريستيانو رونالدو ونيمار وغيرهما من النجوم.
كما تستضيف المملكة أيضا فعاليات كبرى للملاكمة ومصارعة المحترفين، وجائزة الفورمولا 1 السعودية الكبرى السنوية، وأنشأت LIV Golf في عام 2021.
وقالت إن الموافقة على العرض السعودي جاءت بالتزكية خلال اجتماع الاتحادات الوطنية الأعضاء في الفيفا البالغ عددها 211، دون وجود أي منافسين يقفون في طريقها.
كما يُعد جزءًا من الخطة الطموحة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد السعودي، واستخدام الرياضة في تعزيز التدفقات السياحية إلى المملكة.
فاينانشال تايمز: المملكة تتمتع بمكانة كبير في الرياضة العالميةذكرت صحيفة" فاينانشال تايمز" أن فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، هو إنجاز جديد يؤكد المكانة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في الرياضة العالمية.
وقالت الصحيفة إن الموافقة على عرض المملكة لاستضافة أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم، جرت خلال تجمع عبر الإنترنت لمسؤولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والهيئة الحاكمة العالمية لكرة، بعد ظهر يوم الأربعاء.
وأضافت أن التقييم الفني الخاص بالفيفا منح الملف السعودي تصنيفا 4.2 من 5، ووصفه بأنه "اقتراح شامل قوي للغاية" مع "منصة مالية جيدة جدًا".
كما أقر بأن "الظروف المناخية" ستتطلب "مزيدًا من الدراسة" فيما يتعلق بتوقيت الحدث.
أهداف الاستثمار الرياضي السعوديقالت الصحيفة إن المملكة العربية السعودية، جعلت كرة القدم أحد أهدافها الرئيسية للاستثمار الرياضي، مشيرة إلى استحواذ صندوق الاستثمار العام، على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في عام 2021، ولدى الكيانات السعودية صفقات رعاية مع نادي روما وأتلتيكو مدريد والدوري الإسباني.
وأضافت الصحيفة إن الأندية السعودية أنفقت مئات الملايين من الدولارات لجذب المواهب من أوروبا، بما في ذلك النجوم العالميين كريستيانو رونالدو ونيمار جونيور، بينما وقع اتحاد كرة القدم السعودي عشرات مذكرات التفاهم للمساعدة في تعزيز العلاقات مع نظرائه في جميع أنحاء العالم.
وأوردت الصحيفة تقرير حديث صادر عن مبادرة "بلاي ذا جيم" Play the Game، التي يديرها المعهد الدنماركي للدراسات الرياضية، وتسعى إلى رفع المعايير الأخلاقية في الرياضة، أن منح المملكة العربية السعودية استضافة كأس العالم 2034 جاء تتويجًا لسنوات من الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف التقرير: "على مدى السنوات القليلة الماضية، نسجت المملكة شبكة واسعة من النفوذ عبر المشهد العالمي لكرة القدم من خلال الرعايات والشراكات والاستثمارات التي تربطها بأقوى الشخصيات وصانعي القرار في الرياضة".
نيويورك تايمز: جزء من خطة سعودية طموحة لتنويع الاقتصادذكرت صحيفة" نيويورك تايمز" إن فوز المملكة باستضافة كأس العالم في 2034، جاء تتويجًا للاستثمارات السعودية الكبيرة في الرياضة العالمية.
وقالت الصحيفة في تعليقها على فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، إنه في ظل قيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أطلقت السعودية موجة إنفاق على الرياضة العالمية.
وأضافت أن استضافة كأس العالم تُعد جزءًا من خطة طموحة لسمو الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة.
وكانت الرياضة والترفيه في قلب هذه الخطة على مدى العقد الماضي، إذ جلب سمو ولي العهد أفضل المواهب الرياضية والرياضية في العالم إلى المملكة العربية السعودية، بتكلفة باهظة.
نجوم الكرة العالميةأوضحت الصحيفة أنه في السنوات الأخيرة، حظيت رياضات التنس والجولف وسباقات الفورمولا واحد والملاكمة رفيعة المستوى بسخاء سعودي، فضلًا عن بعض لاعبي كرة القدم الأعلى مكانة في العالم، ومن بينهم كريستيانو رونالدو، الذين يلعبون في الدوري السعودي للمحترفين. لكن استضافة كأس العالم يعد إنجازا من نوع آخر.
وخلصت الصحيفة إلى أن تنظيم بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية، من المؤكد أنه سيسعد ملايين الشباب السعوديين، الذين يتابعون الرياضة بشغف.
فقد عبر الآلاف الحدود وتوجهوا إلى قطر لمشاهدة فريقهم في كأس العالم 2022 حيث حقق المنتخب الوطني السعودي واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة، بفوزه على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، المنتخب الذي فاز بالبطولة، في المباراة الأولى.
سي بي إس: تتويج للاستثمارات الكبيرة في الرياضةقالت شبكة" سي بي إس اسبورتس" الأمريكية، إن فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034، جاء تتويجًا للاستثمار المملكة بشكل كبير في الرياضة في السنوات الأخيرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
وأضافت أن المملكة ركزت بشكل أساسي على كرة القدم، إذ أصبح نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الممتاز مملوكًا للسعودية، بينما أصبح كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ونيمار من بين أسماء النجوم في الدوري السعودي للمحترفين
ولفتت إلى استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم في 2034، إذ تعتزم بناء أو تجديد 11 ملعبًا، بالإضافة إلى 185 ألف غرفة فندقية كجزء من عملية إعادة هيكلة كبرى للبنية التحتية.
بلومبرج: الرياضة تعزز التدفقات السياحية إلى المملكةذكرت وكالة"بلومبرج" الأمريكية، أن فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034، سيعيد أكبر حدث رياضي في العالم إلى منطقة الخليج للمرة الثانية في أقل من عقد من الزمان.
وقالت الوكالة إن استضافة المملكة لكأس العالم 2034، جزء من خطة طموحة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد السعودي، واستخدام الرياضة وسيلة لجذب السياح إلى المملكة.
وأضافت الوكالة إن استضافة المملكة لكأس العالم 2034 أكبر انتصار لمساعي تعزيز التدفقات السياحية إلى المملكة.
يو إس توداي: السعودية حققت طفرة رياضية وثقافية كبيرةذكرت صحيفة" يو إس توداي" الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية، شهدت طفرة رياضية وثقافية كبيرة في السنوات الأخيرة.
وقالت إن الدوري السعودي للمحترفين جذب بعض من أكبر الأسماء في كرة القدم، إذ نجح في ضم أمثال كريستيانو رونالدو ونيمار وغيرهما من النجوم.
كما تستضيف المملكة أيضا فعاليات كبرى للملاكمة ومصارعة المحترفين، وجائزة الفورمولا 1 السعودية الكبرى السنوية، وأنشأت LIV Golf في عام 2021.
بانكوك بوست: المملكة تتمتع بنفوذ متزايد في الرياضة العالميةذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التي تصدر في تايلاند باللغة الإنجليزية، أن فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034، يؤكد النفوذ المتزايد للمملكة في الرياضة العالمية.
وقالت إن الموافقة على العرض السعودي جاءت بالتزكية خلال اجتماع الاتحادات الوطنية الأعضاء في الفيفا البالغ عددها 211، دون وجود أي منافسين يقفون في طريقها.