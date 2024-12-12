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شكرا لقرائتكم خبر عن المزاد الإلكتروني يحتفي بكأس العالم 2034 بطرح لوحات مميزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ينطلق غدًا الجمعة مزاد اللوحات الإلكتروني بلوحات مميزة وفئات جديدة، تشمل 3 أحرف، ورقمين و4 أرقام.
يبدأ المزاد الساعة 8 صباح الجمعة، حتى السعاة 10 من مساء بعد غد السبت.
وجاءت الأرقام المميزة مرتبطة باستضافة المملكة كأس العالم 2034، إذ جاءت لوحات الرقمين بـ34، ولوحات الأرقام الأربعة بـ2034.
كذلك جاءت حروف اللوحات متوافقة مع الحدث، مثل (ع ا م) و(س ن هـ) و(ن م و) و(ك ا س).
تمكّن منصة"أبشر" المستخدمين من المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني، وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة، دون الحاجة إلى زيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.
- الدخول إلى منصة "أبشر".
- الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
يبدأ المزاد الساعة 8 صباح الجمعة، حتى السعاة 10 من مساء بعد غد السبت.
وجاءت الأرقام المميزة مرتبطة باستضافة المملكة كأس العالم 2034، إذ جاءت لوحات الرقمين بـ34، ولوحات الأرقام الأربعة بـ2034.
كذلك جاءت حروف اللوحات متوافقة مع الحدث، مثل (ع ا م) و(س ن هـ) و(ن م و) و(ك ا س).
المشاركة في المزاد
تمكّن منصة"أبشر" المستخدمين من المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني، وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة، دون الحاجة إلى زيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.
وقدم المرور السعودي عبر حسابه على منصة إكس، آلية الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
وينتهي المزاد اليوم الاثنين الساعة 10 مساء.
آلية الدخول
- الدخول إلى منصة "أبشر".
- الضغط على أيقونة "خدماتي".
- اختيار "المرور".
- الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
- اختيار نوع لوحات المركبات.
- تظهر اللوحات المتاحة التي يكمن المزايدة عليها.