المزاد الإلكتروني يحتفي بكأس العالم 2034 بطرح لوحات مميزة

المشاركة في المزاد

تمكّن منصة"أبشر" المستخدمين من المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني، وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة، دون الحاجة إلى زيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.



وقدم المرور السعودي عبر حسابه على منصة إكس، آلية الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وينتهي المزاد اليوم الاثنين الساعة 10 مساء.

آلية الدخول

- الدخول إلى منصة "أبشر".

- الضغط على أيقونة "خدماتي".

- اختيار "المرور".



- الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

- اختيار نوع لوحات المركبات.

- تظهر اللوحات المتاحة التي يكمن المزايدة عليها.