أشار النّائب إيهاب مطر، إلى أنّه "بما أنّنا على بُعد أقل من شهر على جلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، أطالب أيّ مرشّح بالإعلان صراحةً وعلانيّةً عن موقفه من دور رئاسة الحكومة، الّذي ثبّته وأرساه الدّستور واتفاق الطائف".
وشدّد في تصريح، على أنّ "زمن العودة إلى ما قبل العام 1989 انتهى، وأيّ خرق للدّستور لن نقبل به، سواء بحصص وزاريّة أو بتدخّلات بتشكيل الحكومة بكيديّة، أو بتحديد شكل الحكومة أو غيرها"، لافتًا إلى أنّ "التّماهي بين رئيسَي الجمهوريّة والحكومة ضروري، لئلّا يكون أيّ منهما باش كاتب عند الآخر".
وأعلن مطر أنّ "بناءً على مواقف المرشّحين، سواء من دور الحكومة ورئيسها أو حتّى برنامجه وأيّ لبنان يريد... سنحدّد لمن سنعطي صوتنا، لأنّنا نريد أوّلًا وثانيًا وثالثًا رئيسًا يفوز بامتحان تطبيق الدّستور".
كانت هذه تفاصيل خبر مطر: زمن العودة لما قبل العام 1989 انتهى ونريد رئيسًا يفوز بامتحان تطبيق الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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