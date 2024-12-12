نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن برنامج الأغذية العالمي، أننا "نحاول تلبية الاحتياجات الضخمة بسوريا وهيئة تحرير الشام وعدت بتوفير مستودعات لنا". وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "أ ف ب" عن برنامج الأغذية العالمي، أننا "نحتاج لتمويل بقيمة 250 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة في سوريا".

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج الأغذية العالمي: نحاول تلبية الاحتياجات الضخمة بسوريا وهيئة تحرير الشام وعدت بتوفير مستودعات لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.