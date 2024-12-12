شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.
وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
وبلغت قيمتها 1.492.072 ريالًا، من خلال تلاعبه في كشوفات صرف المكافآت بإضافة حسابات بنكية تعود لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ.
وذلك من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميله الذي يعمل بذات الوزارة "تم إيقافه"، بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.
وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولىبالتعاون مع وزارة العدل ألقي القبض على قاضٍ يعمل في المحكمة العامة في إحدى المناطق، لحظة تستلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مبلغ مليون ريال، مقابل إنهاء قضية منظورة بذات المحكمة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال، بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بذات المحكمة "تم إيقافه".
القضية الثانيةإيقاف موظف يعمل بإحدى الكليات الصناعية لاستيلائه على المكافآت الشهرية العائدة لطلاب الكلية المنتهية علاقتهم بها.
وبلغت قيمتها 1.492.072 ريالًا، من خلال تلاعبه في كشوفات صرف المكافآت بإضافة حسابات بنكية تعود لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ.
القضية الثالثةبالتعاون مع وزارة العدل جرى إيقاف كاتب عدل في إحدى المحافظات ومواطن، لحصولهما على مبلغ 4.461.500 ريال مقابل إفراغ أرض في المحافظة بطريقة غير نظامية.
القضية الرابعةبالتعاون مع وزارة الداخلية، ألقي القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق لحظة تسلمه مبلغ 60 ألف ريال من أصل مبلغ 100 ألف ريال من وكيل أحد الموقوفين الأجانب في سجن الإبعاد، مقابل إطلاق سراحه من السجن وعدم إبعاده.
القضية الخامسةبالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات، لحصوله على مبلغ 100 ألف ريال من مقيمين، مقابل حفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة.
القضية السادسةالقبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع إحدى الهيئات الحكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة، مقابل صرف مستحقاته المالية لدى الشركة بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.
القضية السابعةبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف سابق بالأحوال المدنية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (20,000) عشرين ألف ريال مقابل إصدار تعميد لأحد الكيانات التجارية بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية.
القضية الثامنةإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة إحدى المحافظات لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن "وسيط - تم إيقافه"، مقابل إنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال "تم إيقافه".
القضية التاسعةالقبض على عمدة حي في إحدى المحافظات لحظة تسلمه مبلغ 800 ريال مقابل تصديقه على نموذج كفالة لأحد المواطنين.
القضية العاشرةالقبض على موظف يعمل بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في إحدى المناطق لحظة تسلمه مبلغ 6 آلاف ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية.
القضية الحادية عشرةبالتعاون مع وزارة الداخلية، جرى إيقاف ضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية في إحدى المناطق، لاستيقافه مقيمًا، والاستيلاء على مبلغ 30 ألف ريال.
القضية الثانية عشرةبالتعاون مع رئاسة أمن الدولة جرى إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة في إحدى المناطق، لاستيلائه على عدد من أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها من مقر عمله.
القضية الثالثة عشرةبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جرى إيقاف موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق، لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين، لاختلاس مبالغ مالية.
وذلك من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميله الذي يعمل بذات الوزارة "تم إيقافه"، بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.