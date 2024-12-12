بمناسبة فوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034 ..لماذا ينبغي للوالدين السماح لأطفالهم بلعب كرة القدم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 10:27 مساءً - عندما يتعلق الأمر بلعب الأطفال كرة القدم، فلكل شخص رأيه الخاص، يريد بعض الآباء أن يلعب أطفالهم كرة القدم كما فعلوا في شبابهم، ويعتقد آخرون أن كرة القدم، وخاصة كرة القدم الهجومية، يجب أن تكون مخصصة للمراهقين الأكبر سناً والبالغين.

ومع تنوع الآراء، وبمناسبة استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم FIFA™ 2034، وحصولها على تقييم 419.8 من 500، حسب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يعد هذا أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم، فيما تقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال على أن تستضيف ثلاث دول في أمريكا الجنوبية مباراة واحدة لكل منها، لكل هذا وذاك تحدث الخبراء والمتخصصون الرياضيون عن أهمية السماح للأطفال بلعب كرة القدم، وكشفوا عن الإيجابيات والسلبيات.

متى يكون لعب كرة القدم آمناً للأطفال؟

متى يكون لعب كرة القدم آمناً للأطفال؟



إن اتخاذ قرار السماح لطفلك بلعب كرة القدم هو قرار شخصي يخص الأسرة، حيث تحتاج الأسرة إلى تقييم ما إذا كانت مخاطر الإصابات المحتملة تفوق فوائد ممارسة رياضة منظمة.

نشجع الأسر على التحدث إلى خبراء موثوق بهم، مثل طبيب الأطفال أو أخصائي الطب الرياضي، أثناء تناول هذا الموضوع، ومن المهم أن يفهم كل من الآباء والأطفال مخاطر الإصابة، والأنشطة التي تجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر، وكيف يمكن لهم تقليل مخاطرهم.

إن السماح لطفلك بأن يكون جزءاً من المناقشة مع أخصائي طبي لسماع مخاوفك بشأن الإصابات وكيف يمكن أن تؤثر عليهم على المدى الطويل، يمكن أن يساعد طفلك على فهم القرار الذي تتخذينه بشكل أفضل.

في أي سن يجب أن يبدأ الطفل ممارسة رياضة كرة القدم؟

كرة القدم بالعلم أو كرة القدم غير الاحتكاكية هي طريقة رائعة لتعريف الرياضيين الصغار بهذه الرياضة بأمان، مع تطوير المهارات الأساسية نفسها التي سيستخدمونها لاحقاً، يمكن للأطفال البدء في رمي كرة القدم والمشاركة في الرياضات غير الاحتكاكية في سن مبكرة تصل إلى 4 سنوات، في هذا العمر، يمكنهم البدء في تعلم المهارات الحركية الأساسية مثل الجري والإمساك والرمي عند الطفل؛ بالإضافة إلى البدء في تطوير تنسيق اليد والعين وقيمة العمل الجماعي.

وكل ذلك يعتمد على الخصائص الجسدية للاعب، وحالة النمو، ومستوى النضج، والرغبة في المشاركة في الرياضات التي تتضمن الاحتكاك أو التصادم.

لا يوجد إجماع عالمي حول أفضل وقت لبدء ممارسة كرة القدم، وقد قامت رياضات أخرى بوزن مخاطر زيادة الاحتكاك والاصطدام مع الانتقال إلى قواعد البالغين في هذه الرياضة.

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ما هي المخاطر التي يتعرض لها الأطفال الذين يلعبون كرة القدم؟

العديد من الإصابات المرتبطة بكرة القدم هي إصابات عضلية هيكلية، وتشمل أسفل الساقين والكاحلين والقدمين، تشمل الإصابات عادةً الالتواءات والإجهادات والكسور والكدمات. فالأطفال الذين لا يزالون في مرحلة النمو، قد تحدث أيضاً إصابة في صفيحة النمو وقد تكون خطيرة، في حين يمكن علاج العديد من إصابات صفيحة النمو بالعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، فإن بعض الكسور التي تنطوي على صفيحة النمو تتطلب أيضاً إجراء عملية جراحية.

في الرياضات المدرسية ترتفع احتمالات الإصابة بإصابات خطيرة في الأربطة؛ مثل تمزق الرباط الصليبي الأمامي، كما أن الإصابات التي تصيب الكتف؛ مثل التواء المفصل الأخرمي الترقوي (المفصل الذي يلتقي فيه لوح الكتف بعظم الترقوة) أو خلع الكتف أكثر شيوعاً في كرة القدم الأمريكية.

ما الذي يجب على العائلات البحث عنه للحفاظ على سلامة أطفالهم قدر الإمكان؟

المدربون الذين يعطون الأولوية لتطوير اللاعبين على الفوز.

هل لدى الفريق إمكانية الوصول إلى معدات الحماية المناسبة (واستخدامها)؟

هل يتبع المدربون القواعد الخاصة بالرياضة للأطفال ولا يُخضعون الرياضيين الأطفال لتدريبات مفرطة.

هل يشجع المدربون الأطفال على ممارسة رياضات متعددة (بدلاً من التخصص في سن مبكرة) لتطوير مهارات متكاملة وحمايتهم من الإصابة.

هل خضع المدربون لتدريبات على التعامل مع الارتجاجات في المخ، وهل يمنعون الطفل من اللعب بعد إصابة في الرأس إذا كان هناك أي قلق من احتمالية حدوث ارتجاج في المخ.

فوائد لعب كرة القدم للأطفال

فوائد لعب كرة القدم للأطفال



في حين يتم إجراء أبحاث مكثفة لفهم سلامة كرة القدم بشكل أفضل، إلا أنها لا تزال لعبة تأتي بالعديد من الفوائد الجسدية والعاطفية، هل تحتاج إلى دليل؟ إليك خمس فوائد رائعة للأطفال الذين يلعبون كرة القدم:

1. الفوائد الصحية

كرة القدم هي لعبة سريعة الحركة ومتنوعة للغاية، يركض اللاعبون ويقفزون ويغيرون الاتجاه بسرعة ويتوقفون ويبدأون، مما يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، تشجع التدريبات العملية ومسارات الجري المعقدة والتقنيات الدفاعية السرعة والقوة والقدرة على التحمل، كما تعمل هذه الأنشطة على إشراك المهارات الحركية للطفل، وخاصة تنسيق اليد والعين. بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة حديثة أن لعب كرة القدم له تأثيرات إيجابية على قوة العظام.

2. العمل الجماعي

تعلم كرة القدم الأطفال المسؤولية والقيادة وتأثير الروح الرياضية الإيجابية، كل مركز له غرض لتنفيذ اللعبة بنجاح، يحتاج كل فرد إلى الوفاء بمسؤولياته، مع العمل معاً، وهي مهارة قيمة سواء على أرض الملعب أو خارجه.

3. الانضباط

يتطلب تعلم الطرق والتدريبات المتكررة وتنفيذ التقنية الصحيحة مستوى عالياً من الانضباط، ويفعل لاعبو كرة القدم ذلك مراراً وتكراراً، كل تمرين يضع الأساس لأخلاقيات عمل قوية سيستخدمها الأطفال طوال حياتهم، وهذه واحدة من أكبر فوائد كرة القدم.

4. القوة الذهنية

الرياضة منصة رائعة لبناء القوة الذهنية، سواء كان الأمر يتعلق بارتكاب خطأ في الملعب أو الحاجة إلى العودة من هزيمة كبيرة، فمن المؤكد أن الانتكاسات تحدث وللمضي قدماً، يجب على اللاعبين أن يتعلموا كيفية المثابرة، توفر كرة القدم الكثير من الفرص لتحسين القدرات الذهنية للأطفال، من الحفاظ على الهدوء تحت الضغط إلى التركيز أثناء المواقف الفوضوية.

5. التنشئة الاجتماعية

تعلم كرة القدم الأطفال كيفية التواصل بشكل فعال والعمل بشكل جيد مع الآخرين، ففي النهاية، لا يستطيع لاعب واحد القيام بكل شيء، فهم يعتمدون على بعضهم البعض، أضف إلى ذلك تعلم احترام وتلقي التوجيهات من المدربين، وبالتالي مجموعة من مهارات التنشئة الاجتماعية.

6. تعلم الأساسيات

هناك أسطورة شائعة مفادها أن كرة القدم بالعلم لا تعد الأطفال لكرة القدم ، وهذا غير صحيح على الإطلاق، تنتقل الأساسيات التي يتم تدريسها في كرة القدم بالعلم مباشرة إلى مهارات الحركة، بما في ذلك الإمساك والرمي والتشكيلات والطرق والمهارات الدفاعية، على سبيل المثال، الطريقة التي يتعين على اللاعبين الدفاعيين بها أن يضبطوا أجسادهم ويوازنوا رؤوسهم وركبهم هي الوضع الدقيق المطلوب للتصدي جسدياً للخصم.

قبل أن تسمحي لأطفالك بلعب كرة القدم اعرفي ما يلي:

قبل أن تسمحي لأطفالك بلعب كرة القدم .. اعرفي ما يلي

اللعبة تعزز نقاط القوة مثل الشجاعة والصمود، والاعتماد على الذات والتضامن، كما تعمل اللعبة على تعزيز الجدارة التي لا تفرق بين الأعراق على أرض الملعب، حيث تعزز نسيج المجتمع.

تعمل كرة القدم على تعزيز الروابط (وليس فقط بين الآباء والأبناء والإخوة) بل بين الأطفال في المجتمع.

رغم أن البعض يعتقد أن كرة القدم تغذي العدوانية، لكنها وبلا شك ولحسن الحظ، متنفس جميل للأطفال، خصوصاً كثيري الحركة منهم.

لكرة القدم تأثيراً قوياً يلحق بالدماغ البشري، وخاصة الارتجاج، وتتسبب باضطراب المزاج ببساطة، كلما لعب المرء لفترة أطول؛ ساءت حالته.

أشارت دراسة أجرتها جامعة بوسطن إلى أن 48 من أصل 53 لاعباً سابقاً في الكليات خضعوا للدراسة أظهروا علامات اعتلال الدماغ الرضحي المزمن.

تكرار الإصابات ليس هو العامل الأكثر أهمية في كرة القدم، بل شدتها، بطبيعة الحال، تأتي كل الرياضات بتكلفة معينة، فلعبة البيسبول صعبة على المعصمين والذراعين والكتفين، وكرة السلة تطحن الركبتين والكاحلين، ويعاني لاعبو الهوكي من إصابات في الفخذ وآلام في الظهر، لكن الارتجاج يتصدر قائمة الإصابات الكارثية الدائمة للاعبي كرة القدم.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.