شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند تناول موزة واحدة يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

الفواكه تعتبر وسيلة صحية لتلبية احتياجات الجسم من الألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الشخص في يومه، وفقا لموقع indianexpress، يقول خبراء في مستشفى أبولو سبكترا في مومباي بالهند، إن الفواكه بشكل عام مصدر غني بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم وحمض الفوليك والكربوهيدرات والماء وحمض الفوليك والزنك والمغنيسيوم، ولذا فتناولها بانتظام يمكن أن يجعلك بصحة جيدة مع إبعاد العدوى والمشاكل الصحية.

وحث خبراء التغذية على ضرورة تناول موزة واحدة في اليوم، لهذه الأسباب:

-الموز من المواد الحيوية الرائعة التي تساعد على إنتاج الكائنات الحية الصحية في الأمعاء.

-الموز غني بالبوتاسيوم.

-الموز منخفض الصوديوم، وهو مفيد لمرضى ضغط الدم، ويمكن لمرضى السكر تناول الموز أيضًا، ولكن باعتدال .

-الموز أيضًا مصدر جيد للألياف.

-الموز لا يؤدي إلى زيادة الوزن، لذا إذا كانت وجباتك متوازنة، يمكنك تناول 1-2 موزة يوميًا.

كما أن الموز سهل المضغ مما يجعله مناسبًا للأطفال وكذلك لكبار السن، ولذا فيقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية مثل منع الإمساك وتنظيم ضغط الدم وتعزيز الحالة المزاجية ومستويات الطاقة والمساعدة في إدارة الوزن الصحي وتعزيز صحة العضلات وحماية بشرتك من التلف.

ولكن الموز لا يناسب الجميع، حيث يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى تجنب تناول الموز بأي شكل من الأشكال، وذلك لأن الموز يحتوي على سكر طبيعي، وتناول أكثر من 2 إلى 3 موزات يوميًا قد يزيد من تناولهم للسكر، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، تليها مضاعفات صحية أخرى".

ورغم أن الفواكه صحية ، إلا أنه يجب تناولها باعتدال لأنها تحتوي على محليات طبيعية.