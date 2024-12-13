دوجاريك: غوتيريس قلق بشدة للانتهاكات الكبيرة لسيادة سوريا ولمئات الضربات الإسرائيلية عليها

أشار المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة ​أنطونيو غوتيريس​، ستيفان دوجاريك، إلى أنّ "غوتيريس قلق بشدّة للانتهاكات الأخيرة الكبيرة لسيادة ​سوريا​ ووحدة أراضيها، وقلق خصوصًا لمئات الضّربات الإسرائيليّة في أماكن عدّة في سوريا"، مؤكّدًا "الحاجة الملحّة إلى نزع فتيل التّصعيد على كلّ الجبهات في مختلف أنحاء سوريا".

ولفت إلى أنّ "غوتيريس يدعو جميع الجهات إلى وضع حدّ للوجود غير المسموح به في المنطقة العازلة، والامتناع عن أيّ فعل من شأنه تقويض وقف إطلاق النّار واستقرار الجولان".

وكان قد أعلن الجانب الإسرائيلي في الأيّام الأخيرة، شنّ مئات الضّربات على مواقع عسكريّة استراتيجيّة في سوريا، بعدما أطاحت فصائل معارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام" الأحد الماضي، بالرّئيس السّوري بشار الأسد. كذلك، سيطر الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة في هضبة الجولان السوّريّة المحتلّة، في "انتهاك" لاتفاق فض الاشتباك العائد إلى العام 1974، بحسب الأمم المتحدة.