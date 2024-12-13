المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة واللجوء: العودة القسرية للسوريين إلى بلدهم غير ممكنة حاليًا

أكّد المفوّض الأوروبي للشّؤون الدّاخليّة والهجرة واللّجوء ماغنوس برونر، أنّ "في الوقت الرّاهن، إنّ العودة القسريّة للسّوريّين إلى وطنهم غير ممكنة"، مشيرًا إلى أنّ العودة الطّوعيّة قد تكون أكثر جاذبيّةً للسّوريّين.

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّه "بما أنّ الوضع لا يزال متقلّبًا، علينا التّركيز على العودة الطّوعيّة"، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدّعم المادّي للرّاغبين بالعودة. وركّز على أنّه "عندما يتعلّق الأمر بمسألة المال، نعم، أعتقد أنّ علينا أن نفعل شيئًا".

وكانت قد ذكرت فيينا هذا الأسبوع، أنّها تنوي ترحيل اللاجئين السّوريّين، بعد إطاحة فصائل المعارضة السّوريّة المسلّحة بالرّئيس بشار الأسد.

وقامت هذه الفصائل بقيادة "هيئة تحرير الشام"، بتعيين رئيس وزراء لفترة موقّتة تنتهي في آذار المقبل، وتعهّدت بتحقيق دولة القانون والمؤسّسات في سوريا.