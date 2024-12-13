السيسي والسوداني: للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ القرار 1701

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة محمد الشناوي، أنّ "الرّئيس عبد الفتاح السيسي تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تناول الأوضاع الإقليميّة، واستعراض التّطوّرات في قطاع غزة ولبنان".

وأشار في بيان، إلى أنّ "الجانبين أكّدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النّار في القطاع، وإنفاذ المساعدات الإنسانيّة دون شروط أو عراقيل، كما شدّدا على أهميّة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النّار في لبنان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، محذّرَين من تداعيات استمرار وتصعيد الصّراع على أمن المنطقة واستقرارها ومقدّرات شعوبها".

وأوضح الشناوي أنّ "الاتصال تناول أيضًا الأوضاع في سوريا، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشّقيق، بما يضمن سيادته ووحدة وسلامة أراضيه. كذلك أكّد الجانبان حرصهما على تعزيز العلاقات الثّنائيّة، وخاصّةً في المجالات الاقتصاديّة والتّجاريّة والاستثماريّة، بما يحقّق مصالح الشّعبين في التّنمية، وتطلّعاتهما للتّقدّم والرّخاء"، مبيّنًا أنّ "الزّعيمَين اتفقا على استمرار التّواصل بينهما، لمتابعة الموضوعات كافّة ذات الاهتمام المشترك".