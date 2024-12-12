شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية مع ممثلة الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الخميس، من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.

وفي بداية الاتصال هنأ سموه كالاس بمناسبة توليها منصبها الجديد، متمنيًا لها النجاح في مهامها.

كما جرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.