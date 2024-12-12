الامارات | عبدالله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفياً من معالي عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App