شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يناقش تطورات المنطقة مع وزير الخارجية البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.إضافة إلى بحث التطورات بالمنطقة والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.