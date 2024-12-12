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شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 7 مناطق، وذلك خلال تقريره عن حالة الطقس يوم الجمعة.
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباح الجمعة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، في أماكن الضباب الخفيف.
بينما تشمل شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات، في أماكن الضباب المتوسط.
مكة المكرمة: ميسان والطائف.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.
الحدود الشمالية: طريف.
الجوف: القريات وطبرجل.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
تأتي هذه الأجواء الفريدة لتعكس تنوع المناخ في المملكة، الذي يضفي على الاحتفالات طابعًا خاصًا ومميزًا، يجمع بين الفخر بالإنجازات الوطنية وجمال الطبيعة خلال إجازة نهاية الأسبوع.
وأضاف: تشهد المناطق الشمالية والشرقية والوسطى أجواءً باردة خلال إجازة نهاية الأسبوع، مع توقعات بتأثر مناطق شمال المملكة بكتلة هوائية باردة اعتبارًا من يوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع.
وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.
وأكمل: "ومن المتوقع أيضًا أن تسجل مناطق الشرقية والقصيم والرياض درجات حرارة منخفضة خلال الفترة ذاتها، إذ تستقر الأجواء بشكل عام وتبقى باردة
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباح الجمعة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، في أماكن الضباب الخفيف.
بينما تشمل شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات، في أماكن الضباب المتوسط.
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد.
مكة المكرمة: ميسان والطائف.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.
الحدود الشمالية: طريف.
الجوف: القريات وطبرجل.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
أجواء شتوية مميزةتشهد معظم مناطق ومحافظات المملكة هذه الأيام أجواءً شتوية مميزة، تتسم بالاعتدال في بعض المناطق والبرودة الشديدة في مناطق أخرى، متزامنة مع احتفالاتها بفوزها التاريخي باستضافة كأس العالم 2034.
تأتي هذه الأجواء الفريدة لتعكس تنوع المناخ في المملكة، الذي يضفي على الاحتفالات طابعًا خاصًا ومميزًا، يجمع بين الفخر بالإنجازات الوطنية وجمال الطبيعة خلال إجازة نهاية الأسبوع.
حالة الطقس نهاية الأسبوعوأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، لـ"اليوم"، أن معظم مناطق المملكة تشهد طقسًا مستقرًا نتيجة سيطرة مرتفع جوي يسهم في حالة من الاستقرار.
وأضاف: تشهد المناطق الشمالية والشرقية والوسطى أجواءً باردة خلال إجازة نهاية الأسبوع، مع توقعات بتأثر مناطق شمال المملكة بكتلة هوائية باردة اعتبارًا من يوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع.
وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.
وأكمل: "ومن المتوقع أيضًا أن تسجل مناطق الشرقية والقصيم والرياض درجات حرارة منخفضة خلال الفترة ذاتها، إذ تستقر الأجواء بشكل عام وتبقى باردة