شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

ضباب متباين الشدة

حالة الطقس

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أماكن انتشار الضباب

أجواء شتوية مميزة

والبرودة الشديدة

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حالة الطقس نهاية الأسبوع

المركز الوطني للأرصاد

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الدمام - شريف احمد - نبهمنعلى أجزاء من 7 مناطق، وذلك خلال تقريره عنيوم الجمعةوتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباح الجمعةوتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، في أماكن الضباب الخفيف.بينما تشمل شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات، في أماكن الضباب المتوسط.المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد.مكة المكرمة: ميسان والطائف.عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.الحدود الشمالية: طريف.الجوف: القريات وطبرجل.الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.تشهد معظم مناطق ومحافظات المملكة هذه الأيام أجواءً شتوية مميزة، تتسم بالاعتدال في بعض المناطقفي مناطق أخرى، متزامنة مع احتفالاتها بفوزها التاريخي باستضافة كأس العالم 2034تأتي هذه الأجواء الفريدة لتعكس تنوع المناخ في المملكة، الذي يضفي على الاحتفالات طابعًا خاصًا ومميزًا، يجمع بين الفخر بالإنجازات الوطنية وجمال الطبيعة خلال إجازة نهاية الأسبوعوأوضح محلل الطقس في، عقيل العقيل، لـ"اليوم"، أن معظم مناطق المملكة تشهد طقسًا مستقرًا نتيجة سيطرة مرتفع جوي يسهم في حالة من الاستقراروأضاف: تشهد المناطق الشمالية والشرقية والوسطى أجواءً باردة خلال إجازة نهاية الأسبوع، مع توقعات بتأثر مناطق شمال المملكة بكتلة هوائية باردة اعتبارًا من يوم الأحد وحتى نهاية الأسبوعوأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئويوأكمل: "ومن المتوقع أيضًا أن تسجل مناطق الشرقية والقصيم والرياض درجات حرارة منخفضة خلال الفترة ذاتها، إذ تستقر الأجواء بشكل عام وتبقى باردة