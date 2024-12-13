مجموعة الزاهد تستحوذ على شركة Barloworld وتتصدر عالمياً في قطاع كاتربلر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها كواحدة من أبرز الشركات العالمية، أعلنت مجموعة الزاهد عن استحواذها الكامل على شركة Barloworld، لتصبح بذلك أكبر شركة في جنوب أفريقيا وأكبر وكيل لشركة كاتربلر على مستوى العالم. بلغت قيمة هذه الصفقة التاريخية مليار وسبعمائة مليون دولار أمريكي، مما يمثل نقلة نوعية للمجموعة ويعكس قوة استراتيجيتها الاستثمارية.

شركة Barloworld، التي تُعد واحدة من الشركات الرائدة في جنوب أفريقيا، تمتلك تاريخاً طويلاً من العمل في قطاع المعدات الثقيلة والصناعات المرتبطة به. ومع هذا الاستحواذ، تعزز مجموعة الزاهد وجودها في الأسواق الأفريقية، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع على المستوى العالمي.

في تعليقها على الصفقة، أكدت مجموعة الزاهد رؤيتها الطموحة قائلة: “نحن رجال أعمال بالفطرة ونقود الريادة في كل ما نقوم به”، مشيرة إلى التزامها بالابتكار والجودة في تقديم الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات العملاء وتحقق قيمة مضافة للسوق العالمي.

وأضافت المجموعة أن هذه الصفقة تمثل جزءاً من خطتها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع المعدات الثقيلة، مع تركيزها على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي تطلعات الأسواق العالمية المتطورة.

تُعد هذه الخطوة إحدى أبرز الإنجازات التي تحققها مجموعة الزاهد، حيث تعكس التزامها الدائم بالنمو المستدام والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى. ومع الاستحواذ على شركة بحجم وتأثير Barloworld، تتطلع المجموعة إلى تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية وترسيخ سمعتها كشريك موثوق وقائد في قطاع الأعمال.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الصفقة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في جنوب أفريقيا، مع توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودول أفريقيا. كما أنها تأتي في إطار رؤية المجموعة لتحقيق نمو طويل الأمد وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

تواصل مجموعة الزاهد العمل على تحقيق رؤيتها الطموحة بأن تكون نموذجاً يحتذى به في الريادة والابتكار، مع تأكيد التزامها بأعلى معايير الجودة في جميع عملياتها.