كارينا كابور تتحدث عن المعادلة الناحجة للأفلام في جلسة حوارية بالبحر الأحمر السينمائي

كارينا كابور في ضيافة البحر الأحمر السينمائي

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كارينا كابور: من مستقبل في المحاماة إلى ممثلة رائدة في بوليوود

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - حلّت النجمة الهندية، اليوم ضيفة في جلسة حوارية على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي افتتح دورته الرابعة أمس، وسط حضور عدد كبير من النجوم العرب والعالميين، ويستمر حتى 14 ديسمبر، و يرفع شعار هذا العام "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.فتحت، نجمة بوليوود قلبها خلال الجلسة الحوارية، وتحدثت عن عشقها لعالم السينما، ووصفت الأمر بالنسبة لها بأنه مثل الأكسجين الذي تتنفسه، ولا تستطيع العيش من دونه،وقالت: أعشق التمثيل وأتنفسه مثل الأكسجين ولا أتخيل نفسي بدونه.وتابعت: " السينما هي لغة تغيير وتعبير حقيقية وعالمية وهو ما يجعلها تمر للبشر".وعن رؤيتها حول ما يجعل الفيلم ناجحًا في المشهد السينمائي اليوم، قالت: "الصيغة الناجحة الوحيدة لنجاح الفيلم هي أنه يجب أن يخلق السحر، وهذه هي معادلة النجاح، سواء كان ذلك من خلال المشاعر القوية، أو الحركة الجذابة، أو الموسيقى التي لا تنسى، إذا ترك الفيلم المشاهد مشاعره تتحرك وقلبه ينبض خلال تلك الساعتين إلى الساعتين ونصف، فهذا نجاح".وتابعت: "الأفلام ليست مجرد ترفيه ولكنها تجارب حقيقية يتردد صداها لفترة طويلة بعد انتهاء مشاهدة الفيلم بسنوات".كما تطرقت كابور للحديث عن عائلتها، وقالت: "تمثل العائلة بالنسبة لي عالمي الخاص، وهي أولوية كبيرة في حياتي جنبا إلى جنب مع عملي. أنهم داعمي الأساسي".



وُلدت كارينا كابور في مومباي في 21 سبتمبر 1989 لعائلة فنية؛ فهي تنتمي إلى عائلة كابور الشهيرة في بوليوود، والدها الممثل المخضرم راندير كابور، الممثلة بابيتا، ولديها أخت، كاريشما كابور، وهي أيضاً ممثلة معروفة في بوليوود.

بعد دراستها في الهند، ذهبت إلى الولايات المتحدة، وأكملت دورة صيفية لمدة ثلاثة أشهر في أجهزة الكمبيوتر الصغيرة، ثم عادت إلى الهند وانضمت إلى كلية الحقوق الحكومية في مومباي. ولكنها لم تسِر في سلك القضاء والمحاماة، واتخذت طريقاً مختلفاً بعد أن وجدت اهتمامها بالتمثيل؛ فتركت التعلُّم الأكاديمي وانضمت إلى مدرسة التمثيل؛ لتنتطلق بعدها إلى النجومية.

بعد علاقة حب استمرت خمس سنوات، تزوّجت كارينا كابور من سيف علي خان في السادس عشر من أكتوبر 2012، في حفل زفاف متواضع، ولم يُدع إلى الزواج سوى الأصدقاء المقرّبين والعائلة.

الحياة المهنية

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ظهرت كارينا كابور لأول مرة في بوليوود في فيلم "Refugee" مع الممثل أبهيشيك باتشان عام 2000. وعلى الرغم من عدم نجاح الفيلم، إلا أن كارينا حصلت على إشادة النقاد، وحصلت على جائزة فيلم فير لأفضل ظهور نسائي لأول مرة في نفس العام.

لاحقاً، شاركت مع ملك بوليوود شاروخان في فيلم "Ashoka" عام 2001. وفي نفس العام، مثّلت في الفيلم الناجح للغاية "Kabhi Kushi Kabhie Gham"، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وحظيت شخصيتها بوجا بشعبية كبيرة بين الجمهور. وفي عام 2007، ظهرت في فيلم الكوميديا الرومانسية "Jab We Met"، والذي حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر؛ ليظل الفيلم أحد أكثر الأفلام الرومانسية شعبية في بوليوود.

ثم ظهرت في سلسلة من أفلام الكوميديا الرومانسية مثل: Golmaal Returns،3 Idiots، Milenga Golmaal-3، BodyGuard، Ra-One.

قد ترغبين في معرفة كارينا كابور تكمل عامها الـ 44 بمسيرة فنية مدتها 25 عاماً في السينما الهندية

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