شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. 100 متنافس في هاكاثون الذكاء الاصطناعي بأمراض العيون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم الخميس منافسات هاكاثون الذكاء الاصطناعي في أمراض العيون التي ينظمها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

تستهدف الفعالية من أجل توفير حلول تقنية متقدمة تتصدى للتحديات الراهنة في مجال رعاية العيون، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة.

100 مشارك

شارك في منافسات الهاكثون التي تستمر 3 أيام نحو 100 شخص، موزعين على 15 فريقًا بحضور 50 خبيرًا ومرشدًا مستهدفًا: أطباء العيون، وأخصائيي البصريات، ومختصي علوم البيانات.

بالإضافة إلى طلاب الطب وعلوم الحاسب ومهندسي الذكاء الاصطناعي.

ويهدف هاكاثون الذكاء الاصطناعي في أمراض العيون إلى الكشف المبكر عن أمراض العيون من خلال تحسين الخطط العلاجية، وتقديم حلول تقنية رائدة في مجال رعاية العيون.



رفع مستوى الخدمات الطبية

يأتي ذلك عبر تطوير أدوات تشخيصية تستفيد من التقنيات الحديثة في التحليل الحاسوبي لصور العيون، وتصميم حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء على اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة وفاعلية.

تأتي إقامة هذا الهاكاثون في إطار التعاون المستمر بين مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لتسخير تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رفع مستوى الخدمات الطبية، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

وذلك من خلال تحقيق الاستفادة المثلى من هذه التقنيات المتقدمة بما ينعكس على الإسهام في الارتقاء بالقطاع الصحي بالمملكة.

