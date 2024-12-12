نقابة معلمي صناعة الذهب طالبت الدولة بتأمين الحماية الجمركية لكل الصناعات

طالبت نقابة معلّمي صناعة الذّهب والمجوهرات، بعد اجتماع عقدته برئاسة النّقيب بوغوص كورديان، الدّولة بـ"معالجة الوضعي الاقتصادي والصّناعي اللّذين يمرّ فيهما البلد، بعد الحرب الأليمة الّتي ضربت كلّ ​لبنان​، وتأثّر بها قطاع الإنتاج في صناعة المجوهرات"، لافتةً إلى "خسائر كبيرة نتجت من ذلك تقدَّر بأكثر من سبعين في المئة من قيمة الإنتاج".

وطالبت في بيان، الدّولة بـ"تأمين الحماية الجمركيّة لكلّ الصّناعات، خصوصًا قطاع المجوهرات"، مذكّرةً بـ"أنّنا كنّا قد حذّرنا سابقًا، من صعود أونصة ​الذهب​ وتقلّباتها السّريعة". وأوضحت أنّ "سعر أونصة الذّهب سيرتفع في المستقبل القريب، لأنّ الاقتصاد العالمي ما زال في وضع صعب".

وتمنّت النّقابة "انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة جديدة من اختصاصيّين اقتصاديّين وصناعيّين، من أجل الخروج من هذه الأزمة الاقتصاديّة والصّناعيّة والزّراعيّة والسّياحيّة، والعمل يدًا واحدةً على تكثيف الجهود بين كلّ الجهات السّياسيّة من أجل مصلحة اللّبنانيّين ولبنان".