أشار النائب فادي كرم، في حديث للـ"LBCI"، الى أنه "يجب ان تتحمل السلطة التنفيذية المسؤولية امام ما يحصل اليوم على الحدود اللبنانية السورية، كل مشارك في جريمة التهريب، سيتحمل المسؤولية حتماً".
ولفت كرم، الى أن "التحولات في الشرق الاوسط ضخمة واستراتيجية، وكل لحظة هي مهمة وخطيرة، وكي نحمي لبنان امام المجتمع الدولي، علينا ان نصبح فعلاً دولة"، معتبراً أن "المطلوب من الدولة التعاطي مع الجميع، ومن ضمنهم حزب الله، ان تكون دولة عادلة مع الجميع من دون تمييز، المنطق الذي كان سائداً في السابق، منطق الدويلة، انتهى مع سقوط حزب الله ونظام الأسد".
وأضاف "سيادتنا هي التي تحمينا، لبنان مكشوف لأننا كنا امام دويلات لا دولة واحدة، لتعود لبنان دولة قوية قادرة".
كانت هذه تفاصيل خبر فادي كرم: التحولات في الشرق الاوسط ضخمة وعلينا ان نصبح فعلاً دولة كي نحمي لبنان امام المجتمع الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.