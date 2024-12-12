فادي كرم: التحولات في الشرق الاوسط ضخمة وعلينا ان نصبح فعلاً دولة كي نحمي لبنان امام المجتمع الدولي

أشار النائب فادي كرم، في حديث للـ"LBCI"، الى أنه "يجب ان تتحمل السلطة التنفيذية المسؤولية امام ما يحصل اليوم على الحدود اللبنانية السورية، كل مشارك في جريمة التهريب، سيتحمل المسؤولية حتماً".

ولفت كرم، الى أن "التحولات في الشرق الاوسط ضخمة واستراتيجية، وكل لحظة هي مهمة وخطيرة، وكي نحمي لبنان امام المجتمع الدولي، علينا ان نصبح فعلاً دولة"، معتبراً أن "المطلوب من الدولة التعاطي مع الجميع، ومن ضمنهم حزب الله، ان تكون دولة عادلة مع الجميع من دون تمييز، المنطق الذي كان سائداً في السابق، منطق الدويلة، انتهى مع سقوط حزب الله ونظام الأسد".

وأضاف "سيادتنا هي التي تحمينا، لبنان مكشوف لأننا كنا امام دويلات لا دولة واحدة، لتعود لبنان دولة قوية قادرة".