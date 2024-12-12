شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسابقة "ملكة جمال هولندا" بعد 35 عاما على إطلاقها والان نبدء بالتفاصيل

دعم النساء

الدمام - شريف احمد - بعد 35 عاما على إطلاقها، أعلن منظمو مسابقة "ملكة جمال هولندا" إلغاء الحدث وتحويل الهيئة القائمة عليه إلى منصة جديدة تعنى بشؤون الصحة العقلية ومشاركة القصص الإيجابية.وبدلا من إدارة المسابقة، أنشأت مديرة الهيئة مونيكا فان إي منصة تحمل عنوان "لم يعد صالحا لهذا الزمن".وتهدف هذه المنصة إلى مشاركة قصص النساء الناجحات، وأيضا اللواتي يواجهن صعوبات في المجتمع، وقال المنظمون: "لم يعد هناك مكان للتيجان، بل للقصص الملهمة، ولا للفساتين، بل لأحلام تتحقق".وأوضحت فان إي، في منشور على مدونة على المنصة الجديدة، أن مشاركتها في تنظيم المسابقة كانت تهدف إلى منح الشابات نقطة انطلاق تتيح لهنّ إبراز إمكاناتهنّ للآخرين.وقالت "ربما لم يعد الوشاح والتاج يصلحان لهذا الزمن، لكن النساء اللواتي يدعمن ويساعدن بعضهن البعض، هذا أمر يبقى إلى الأبد بالنسبة الينا".