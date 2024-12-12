شكرا لقرائتكم خبر عن عطل تقني يوقف خدمات تطبيق "أبشر".. والتواصل مستمر بالدعم الفني والان نبدء بالتفاصيل

تعطل خدمات المستخدمين

خدمات تطبيق أبشر

الدمام - شريف احمد - تعذر على العديد من مستخدمي تطبيق “أبشر” الوصول إلى خدماته الإلكترونية اليوم، حيث أظهرت رسالة تنبيه تفيد بوجود مشكلة تقنية، جاء فيها: "عفواً، الخدمة لا تعمل حاليًا، الرجاء المحاولة لاحقاً أو الاتصال على الدعم الفني على الرقم 920020405. يرجى إعادة المحاولة".وتسبب هذا العطل في إيقاف معاملات المستخدمين المعتادة، مثل تحديث البيانات، وإجراء الخدمات الحكومية المختلفة التي يوفرها التطبيق.من جهتها، لم تُصدر الجهات المسؤولة عن التطبيق بياناً رسمياً حتى الآن حول طبيعة المشكلة أو المدة المتوقعة لإصلاحها. ودعت المستخدمين إلى التواصل مع الدعم الفني للاستفسارات أو المحاولة لاحقاً.وتسعى وزارة الداخلية دوما إلى توفير خدماتها الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، من خلال منصة «أبشر»، بخطوات يسيرة، توفر الجهد والوقت، وذلك تعزيزا لمفهومها «وفر وقتك» لإنجاز جميع الخدمات التي توفرها الوزارة للأفراد، أو «الأعمال» لإنجاز المعاملات المؤسسية، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية دون الحاجة لتكبد عناء مراجعة الجهات المعنية.