شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

ضباب خفيف

ضباب متوسط

أجواءً شتوية مميزة

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حالة الطقس نهاية الأسبوع

تفاصيل الحالة الجوية

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب متباين الشدة على المنطقة الشرقية، وذلك خلال تقريره عن حالة الطقس يوم الجمعة.وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباح الجمعة.تشهد بعض الأماكن شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبه تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.والأماكن هي: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق.بينما تشهد العديد انتشار ضباب متوسط، يبدأ الساعة 11 مساء اليوم الخميس، ويستمر حتى الساعة 8 صباح الجمعة.وتشمل التأثيرات المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كليومترات.تشهد معظم مناطق ومحافظات المملكة هذه الأيام أجواءً شتوية مميزة، تتسم بالاعتدال في بعض المناطق والبرودة الشديدة في مناطق أخرى، متزامنة مع احتفالاتها بفوزها التاريخي باستضافة كأس العالم 2034.تأتي هذه الأجواء الفريدة لتعكس تنوع المناخ في المملكة، الذي يضفي على الاحتفالات طابعًا خاصًا ومميزًا، يجمع بين الفخر بالإنجازات الوطنية وجمال الطبيعة خلال إجازة نهاية الأسبوعوأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، لـ"اليوم"، أن معظم مناطق المملكة تشهد طقسًا مستقرًا نتيجة سيطرة مرتفع جوي يساهم في حالة من الاستقرار. وأضاف: تشهد المناطق الشمالية والشرقية والوسطى أجواءً باردة خلال إجازة نهاية الأسبوع، مع توقعات بتأثر مناطق شمال المملكة بكتلة هوائية باردة اعتبارًا من يوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع.وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.وأكمل: "ومن المتوقع أيضًا أن تسجل مناطق الشرقية والقصيم والرياض درجات حرارة منخفضة خلال الفترة ذاتها، حيث تستقر الأجواء بشكل عام وتبقى باردةويصاحب هذه الأجواء نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار يومي الأحد والاثنين، خاصة في المناطق المتأثرة بانخفاض الحرارة، مع امتداد تأثيرها إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما في ذلك الأجزاء الساحلية، خاصة خلال ساعات النهاروأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني: "موجة باردة في الربع الأول من ⁧‫الشتاء‬⁩ تتسبب بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بـ 3 درجات بدءًا من الأحد المقبل، داعيًا الجميع إلى متابعة تقارير المركز، واتباع إرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية".