تفاصيل مشاركة أوستن باتلر بفيلم American Psycho

أوستن باتلر يُقدم نسخة جديدة من فيلم "American Psycho"

https://www.instagram.com/p/DDdppZwxCmg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDdppZwxCmg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDdppZwxCmg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أوستن باتلر يتحدث عن تعاونه مع الفنانة زيندايا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 10:27 مساءً - تم الإعلان عن مشاركة النجم أوستن باتلر Austin Butler في الجزء الجديد من فيلم American Psycho والذي قام ببطولته من قبل النجم كريستيان بيل Christian Bale، بحسب موقع "Variety".وقد ذكرت بعض المصادر بأن الفيلم الجديد والذي يأتي من إخراج لوكا جواداجنينو Luca Guadagnino لن يكون إعادة إنتاج للفيلم الذي تم تقديمه عام 2000 وجسد بطولته كريستيان بيل، بل سيأتي مقتبساً جديداً من رواية الكاتب والسيناريو بريت إيستون إيليس Bret Easton Ellis المثيرة للجدل والتي كانت قد صدرت عام 1991.وكانت قد دارت أحداث نسخة كريستيان بيل من الفيلم في مدينة نيويورك عام 1987، حيث جسد شخصية "باتريك بيتمان" وهو شخص محترف ساحر في وول ستريت أثناء النهار، وقاتل متسلسل أثناء الليل.يُذكر أن النجمكان قد تحدث خلال مقابلة بمطلع العام الجاري مع برنامج " The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" عن تجربته بتصوير فيلم الخيال العلمي والحركة "Dune: Part Two"، وتطرّق خلال حديثه عن زميلته في الفيلم زيندايا والتي تجسّد شخصية "Chani" واصفاً إياها بـ "الملكة".و تبيّن أنهما التقيا للمرة الأولى في جلسة تصوير لمجلة " Teen Vogue" عام 2012 حيث كانا في سن الطفولة، ومنذ ذلك الحين تطورت علاقتهما المهنية والشخصية، حيث أصبحا زملاء في عالم التمثيل بعد مرور السنوات.كما أشار أوستن باتلر إلى أن زميلته في العمل زيندايا كان من المفترض أن تحضر المقابلة معه، ولكنها لم تكن تشعر بالتحسن، ومع ذلك قررت الحضور بالرغم من فقدان صوتها بالكامل مما أثنى عليه باتلر واصفاً إياها بـ"المقاتلة".وعندما سأله فالون، كيف تعرّفا بعضهما البعض، أوضح باتلر أنهما لم يلتقيا في القناة الأمريكية Disney Channel كما افترض البعض؛ حيث إنهما التقيا في بداية مسيرتها الفنية.قد ينال إعجابك: بمناسبة يوم ميلادها.. زيندايا تلهمك أجمل تسريحات الشعر العصريةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»