بدء تصوير المسلسل التركي "تذكر الحب" لهاندة أرتشيل

تفاصيل مسلسل "تذكر الحب"

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آخر أعمال النجمة التركية هاندة أرتشيل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 10:27 مساءً - بدأ خلال الأيام الأخيرة تصوير المسلسل التركي "" الذي يُشارك ببطولته كل منوباريش أردوتش Barış Arduç، ويأتي المسلسل من تأليف أحمد فاتان، ومن إخراج أوزغور أونورم.تأتي أحداث المسلسل التركي "" خلال 8 حلقات والتي تدور ما بين الكوميديا والرومانسية، وقد بدأ تصوير المسلسل في العاصمة التركية إسطنبول ومدينة كابادوكيا، وكان قد تم نشر عدد من الصور خلال تصوير أحداث المسلسل.ويُشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين الأتراك من أبرزهم فيياز شيريف أوغلو، باشاك غومولشينلي أوغلو، ألبير سالديران، ناز جوكتان، بيغوم أكايا، ميليس مينكاري، سيزين أكباش أوغلو وفاتح آل.وتبدأ أحداث المسلسل حينما يمر كل من مُهندس معماري شهير مشهور يُدعى "دينيز"، ومحررة شهيرة تُدعى "غونيش" بفترة من الانفصال خلال مسيرتهما نحو الزواج، حتى يتقابلا صدفة بأحد الأيام، وفي مساء ذلك اليوم يتلقيان رسالة على هواتفهما تغير مجرى حياتهما وتدفعهما للانطلاق في رحلة تُعيد لهما ذكريات الحب، وتساعدهما على اكتشاف الأجزاء المفقودة في علاقاتهما التي أدت لانفصالهما وعدم اكتمال مشروع الزواج.يُذكر أن آخر الأعمال الفنية للنجمة التركية هاندة أرتشيل كانت مُشاركتها ببطولة المسلسل التُركي "Another Love"، الذي دارت أحداثه في إطار من الرومانسية، وشارك ببطولة المسلسل عدد من الفنانين الأتراك من أبرزهم بوراك دينيز، فيريك أكتوج، وأصلي أورجان.

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