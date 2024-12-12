ماغي بو غصن تنشر فيديو تجهيزاتها قبل إطلالتها في حفل بيلبورد عربية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 10:27 مساءً - شاركت الفنانة ماغي بو غصن فيديو على حسابها على إنستغرام يتضمن استعداداتها الجمالية قبل الإطلالة في حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى 2024، الذي أقيمت نسخته الأولى في العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الأربعاء 11 ديسمبر بمركز الملك فهد الثقافي ضمن "أسبوع الرياض الثقافي".

ماغي بو غصن تستعد لحفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى 2024



ظهرت ماغي بو غصن في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على إنستغرام، مع فريق العمل المشرف على إطلالتها، أثناء خضوعها للمسات الأخيرة على تسريحتها وماكياجها وارتدائها أيضاً المجوهرات وإلقائها نظرة أخيرة في المرآة قبل انطلاقها للمشاركة في حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى 2024. وأطلت ماغي بو غصن بفستان باللون الكحلي اللامع من دون أكمام من تصميم المصمم الأردني ليث معلوف. وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة بسيطة وناعمة. وترافقت إطلالتها على السجادة الحمراء مع زوجها المنتج جمال سنان صاحب شركة "إيغل فيلمز". ونال الفيديو العديد من الإعجاب والتعليقات التي أثنت على جمال ماغي بو غصن وإطلالتها معربين عن حبهم لها، ومن بين التعليقات، وضعت الفنانات هدى حسين ورولا بقسماتي وإلسا زغيب إيموجي القلب الأحمر.

وأطلت ماغي بو غصن على المسرح لتقديم جائزة أفضل فنانة عن فئة الأغاني الخليجية. واستهلت حديثها قائلة:" أريد أن أقول ألف مبروك للمملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم للعام 2034.

وتبارت على جائزة فئة الأغاني الخليجية النجمات أصالة نصري وبلقيس فتحي وأميمة طالب وأصيل هميم وشمة حمدان. وأعلنت ماغي بو غصن اسم الفنانة الفائزة وهي أميمة طالب.

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وقد تم تكريم الفائزين في أكثر من 40 فئة، استناداً على آراء المستمعين وبيانات منصات البث الرقمية، مثل سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب، وغيرها، ما يؤكد مصداقيتها ويعكس ذائقة محبي الموسيقى وتوجهاتهم بالتوازي مع إلقاء الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المنطقة ونقله إلى الساحة العالمية.

شارك في إحياء الحفل نخبة كبيرة من الفنانين العرب والعالميين، أبرزهم: أحمد سعد، تامر عاشور، الشامي، إليانا، إليسا، ديستاكت، فوزية، فضيل، لطيفة، مروان موسى، عفروتو، مؤيد النفيعي، فلبراتشي ختاك، ملكة، محمد بن غرمان، هادي بن جابر، غريب آل مخلص، فرقة ميامي، عايض، أميمة طالب، جنرال أوكا، لين الحايك، وداد، همس فكري، تووليت، فهد بن فصلا، غادة شيري، إل غراندي طوطو.

ماغي بو غصن في مسلسل "بالدم" في رمضان 2025

وكانت ماغي بو غصن قد طرحت مؤخراً مقطعاً ترويجياً من مسلسلها الجديد "بالدم" الذي ستطل به في رمضان 2025 المقبل مع العديد من النجوم اللبنانيين ومنهم بديع أبو شقرا وباسم مغنية ورفيق علي أحمد وغابرييل يمين ونوال كامل وجناح فاخوري وإلسي فرنيني وجوليا قصار وسمارة نهرا وجيسي عبده وكارول عبود ووسام فارس وماريلين نعمان وسينتيا كرم المسلسل من كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج إيغل فيلمز.

وتطل ماغي بو غصن في الفيديو وهي تنزل على سلالم بيت قديم قائلة " العائلة. تسألونني ما هي العائلة؟" لتترك الإجابة عن هذا السؤال لكل أبطال المسلسل ليجيب كل منهم على طريقته ويعطي تفسيراً للعاائلة. فيرد الفنان باسم مغنية:" العائلة هي السند والظهر والقوة والأمان" ويضيف بديع أبو شقرا" العائلة هي الكتف والحضن والحنان". وتكمل جيسي عبدو" العائلة هي المزح والضحك والجَمعة". ويقول وسام فارس:" والمشاكل والصراخ والزعل". أما الفنانة جوليا قصار فتقول :"هي الدفء والسند والوفاء" أما الفنانة كارول عبود فتصف العائلة: "تعني قلباً واحداً ويداً واحدة رغم الخلافات والاختلافات". الفنان غابرييل يمين قال: "العائلة هي الأشخاص الذين يتقبلونك كما أنت". رولا بقسماتي: العائلة هي هدية وأجمل قضية"، سينتيا كرم "وليس رقم سجل وصورة عن الهوية"، ماريلين نعمان " هناك عائلة تعطينا اسمنا وأخرى تعطينا روحها، نوال كامل" هناك عائلة تورثنا حبها وأخرى تورثنا جروحها"، جناح فاخوري "هناك عائلة تختارنا وأخرى نحن نختارها"، سمارة نهرا "عائلة تضحكنا وأخرى تبكينا"، إلسي فرنيني "عائلة نخلق بها وأخرى نخلق معها"، رفيق علي أحمد "العائلة كل شيء". وتختتم ماغي بو غصن " العائلة ليست شيئاً مهماً العائلة هي الأهم ولا تكون دائماً بالدم".

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