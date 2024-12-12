بلغ عدد الإجراءات المطورة في المطارات بجميع المناطق إلى أكثر من 70 إجراء، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من 56 إلى 82 حركة جوية في الساعة، ومطار الملك خالد الدولي من 33 إلى 56 حركة في الساعة.

وحسب هيئة الطيران المدني لأهم الإنجازات المحققة لعام 2023، تم زيادة الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي السعودي بالمواكبة مع التطورات العالمية من خلال رفع مستوى التحكم في الأجواء السعودية إلى 60 ألف قدم، وذلك ضمن مستهدفات مشروع المفهوم المستقبلي للمجال الجوي السعودي (SFAC).

تجربة المسافرين

رفعت شركات مطارات جدة جودة تجربة المسافرين بتحسين اللوحات الإرشادية داخل الصالة (1) إضافة إلى مواقف السيارات والحافلات ومركبات الأجرة، فضلا عن ارتقاء مطار الملك عبدالعزيز المرتبة 41 عالميا ضمن تقييم شركة «سكاي تراكس» بناء على جودة الخدمات المقدمة بالمطارات، وحصوله على المستوى الثاني لتجربة العميل من مجلس المطارات العالمي، ونجحت شركات مطارات جدة في التغلب على مشكلات العقود التجارية القديمة وخفضها إلى نسبة 50% بعام 2022، فضلا عن استكمال نطاق تغطية الهاتف المحمول 5G في مبنى الصالة الشمالية.

مستودع البيانات

من ضمن المشروعات تنفيذ مستودع البيانات المركزية لجمع وتخزين البيانات من مصادر متعددة في شركة مطارات جدة، بما يعزز عملية اتخاذ القرار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة إجمالي الفواتير التجارية بنسبة 100% مقارنة بعام 2022م، فيما انخفضت الإيرادات غير الجوية مقارنة بإجمالي الإيرادات بنسبة 35% بناء على التصنيف الجديد للإيرادات من قبل الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

الحج والعمرة

- نقاط فرز بصالتي 1 والشمالية

- تأمين الجاهزية لموسمي العمرة والحج

- فوز مشروع صالة 1 بالمرتبة الثانية لحوكمة المشروعات

- تدشين مركز عناية لخدمة الحجاج والمعتمرين

- الانتهاء من تطوير نشاط الأسواق الحرة

- خدمة 116 وجهة في 2023 مقارنة بـ94 في 2022