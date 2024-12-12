القائمة الكاملة لجوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024

القائمة الكاملة للجوائز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 10:27 مساءً - أعلنجوائز دورته الرابعة وذلك في حفل الختام الذي أقيم منذ قليل بحضور العديد من نجوم الفن وصناع الأفلام العرب والعالميين، وشهد حفل الختام تكريم النجمة العالمية الحاصلة على الأوسكاروالنجمة العالمية، بمنحهما جائزة اليسر الفخرية وذلك تقديراً لموهبتهما الاستثنائية ومساهمتها في صناعة السينما.- جائزة الشرق لأفضل وثائقي: فيلم "حالة من الصّمت" لِلمخرج سانتياغو مازا- جائزة النجم الصاعد من شوبارد: الفنانة رولا دخيل- أفضل فيلم من اختيار الجمهور: فيلم "هوبال"- جائزة فيلم العلا: فيلم "جافنا الصغير"- اليُسر الفضي لأفضل فيلم قصير: فيلم "العازر" للمخرج بيزا هايلو- اليُسر الذهبي لأفضل فيلم قصير: فيلم "فقس" للمخرجين علي رضا كاظمي ور و بانتا مصلح- تنويه خاص من لجنة تحكيم جائزة اليُسر لأفضل فيلم قصير: فيلم أطفال البرزخ للمخرج أحمد خطاب- جائزة اليُسر لأفضل مساهمة سينمائية: فيلم "لقتل حصان منغولي"- جائزة اليُسر لأفضل ممثلة: مريم شريف عن دورها في فيلم "سنو وايت"- جائزة اليُسر لأفضل ممثل: محمود بكري عن أدائه المُبهر في فيلم "إلى عالم مجهول".- جائزة اليُسر لأفضل سيناريو: المؤلف عدي رشدي عن فيلم "أناشيد آدم"- جائزة اليُسر لأفضل إخراج: المخرج لطفي عاشور عن فيلمه "الذراري الحمر"- جائزة لجنة التحكيم: فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور- جائزة اليُسر الفضيّة لأفضل فيلم طويل: فيلم "إلى عالم مجهول" للمخرج مهدي فليفل.- جائزة اليُسر الذهبية لأفضل فيلم طويل: فيلم "الذراري الحمر" للمخرج لطفي عاشور

وترأس لجنة تحكيم الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المخرج سبايك لي الذي أشرف على اختيار الفائزين بجوائز "اليُسر"، التي تمنح للأعمال والمواهب السينمائية المتميزة من شتى أنحاء العالم، وعرضت مسابقة البحر الأحمر هذا العام تشكيلة متنوعة من الأفلام لمخرجين من العالم العربي وآسيا وأفريقيا، وتنافس فيها 16 فيلماً من أهم الأعمال السينمائية التي أُنْتِجت العام الماضي.

حضور حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

حول مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024