القائمة الكاملة لجوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 10:27 مساءً - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024 جوائز دورته الرابعة وذلك في حفل الختام الذي أقيم منذ قليل بحضور العديد من نجوم الفن وصناع الأفلام العرب والعالميين، وشهد حفل الختام تكريم النجمة العالمية الحاصلة على الأوسكار فيولا ديفيس والنجمة العالمية بريانكا شوبرا، بمنحهما جائزة اليسر الفخرية وذلك تقديراً لموهبتهما الاستثنائية ومساهمتها في صناعة السينما.
- جائزة الشرق لأفضل وثائقي: فيلم "حالة من الصّمت" لِلمخرج سانتياغو مازا
- جائزة النجم الصاعد من شوبارد: الفنانة رولا دخيل
جوائز مقدمة من فيلم العُلا:
- أفضل فيلم من اختيار الجمهور: فيلم "هوبال"
- جائزة فيلم العلا: فيلم "جافنا الصغير"
مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير:
- اليُسر الفضي لأفضل فيلم قصير: فيلم "العازر" للمخرج بيزا هايلو
- اليُسر الذهبي لأفضل فيلم قصير: فيلم "فقس" للمخرجين علي رضا كاظمي ور و بانتا مصلح
- تنويه خاص من لجنة تحكيم جائزة اليُسر لأفضل فيلم قصير: فيلم أطفال البرزخ للمخرج أحمد خطاب
مسابقة البحر الأحمر للفيلم الطويل:
- جائزة اليُسر لأفضل مساهمة سينمائية: فيلم "لقتل حصان منغولي"
- جائزة اليُسر لأفضل ممثلة: مريم شريف عن دورها في فيلم "سنو وايت"
- جائزة اليُسر لأفضل ممثل: محمود بكري عن أدائه المُبهر في فيلم "إلى عالم مجهول".
- جائزة اليُسر لأفضل سيناريو: المؤلف عدي رشدي عن فيلم "أناشيد آدم"
- جائزة اليُسر لأفضل إخراج: المخرج لطفي عاشور عن فيلمه "الذراري الحمر"
- جائزة لجنة التحكيم: فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور
- جائزة اليُسر الفضيّة لأفضل فيلم طويل: فيلم "إلى عالم مجهول" للمخرج مهدي فليفل.
- جائزة اليُسر الذهبية لأفضل فيلم طويل: فيلم "الذراري الحمر" للمخرج لطفي عاشور
يمكنك قراءة.. سبايك لي خلال جلسته الحوارية: منبهر بتطور مهرجان البحر الأحمر السينمائي
وحضر حفل الختام أيضاً المخرج الأمريكي سبايك لي، والنجم العالمي جيسون ستاثام، والنجم العالمي جوني ديب، والنجمة الأمريكية جوينيث بالترو، ماريا بحراوي، محمد كريم، والممثلة العالمية الحاصلة على الأوسكار فيولا ديفيس، الفنانة التركية توبا بويوكستون، الفنانة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها المغنى نيك جوناس وغيرهم من النجوم العالميين وصناع الأفلام.
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وعُرض بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى دورته الرابعة هذا العام، 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرضاً عالمياً أول، وشملت العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما تنافس 36 صانع أفلام.
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القائمة الكاملة للجوائزوجاءت قائمة جوائز الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي كالتالي:
- جائزة الشرق لأفضل وثائقي: فيلم "حالة من الصّمت" لِلمخرج سانتياغو مازا
- جائزة النجم الصاعد من شوبارد: الفنانة رولا دخيل
جوائز مقدمة من فيلم العُلا:
- أفضل فيلم من اختيار الجمهور: فيلم "هوبال"
- جائزة فيلم العلا: فيلم "جافنا الصغير"
مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير:
- اليُسر الفضي لأفضل فيلم قصير: فيلم "العازر" للمخرج بيزا هايلو
- اليُسر الذهبي لأفضل فيلم قصير: فيلم "فقس" للمخرجين علي رضا كاظمي ور و بانتا مصلح
- تنويه خاص من لجنة تحكيم جائزة اليُسر لأفضل فيلم قصير: فيلم أطفال البرزخ للمخرج أحمد خطاب
مسابقة البحر الأحمر للفيلم الطويل:
- جائزة اليُسر لأفضل مساهمة سينمائية: فيلم "لقتل حصان منغولي"
- جائزة اليُسر لأفضل ممثلة: مريم شريف عن دورها في فيلم "سنو وايت"
- جائزة اليُسر لأفضل ممثل: محمود بكري عن أدائه المُبهر في فيلم "إلى عالم مجهول".
- جائزة اليُسر لأفضل سيناريو: المؤلف عدي رشدي عن فيلم "أناشيد آدم"
- جائزة اليُسر لأفضل إخراج: المخرج لطفي عاشور عن فيلمه "الذراري الحمر"
- جائزة لجنة التحكيم: فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور
- جائزة اليُسر الفضيّة لأفضل فيلم طويل: فيلم "إلى عالم مجهول" للمخرج مهدي فليفل.
- جائزة اليُسر الذهبية لأفضل فيلم طويل: فيلم "الذراري الحمر" للمخرج لطفي عاشور
وترأس لجنة تحكيم الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المخرج سبايك لي الذي أشرف على اختيار الفائزين بجوائز "اليُسر"، التي تمنح للأعمال والمواهب السينمائية المتميزة من شتى أنحاء العالم، وعرضت مسابقة البحر الأحمر هذا العام تشكيلة متنوعة من الأفلام لمخرجين من العالم العربي وآسيا وأفريقيا، وتنافس فيها 16 فيلماً من أهم الأعمال السينمائية التي أُنْتِجت العام الماضي.
يمكنك قراءة.. سبايك لي خلال جلسته الحوارية: منبهر بتطور مهرجان البحر الأحمر السينمائي
حضور حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائيوشهد حفل ختام المهرجان حضور لافت لعدد كبير من النجوم وصناع الأفلام على رأسهم جُمانا راشد الرّاشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، أمير كرارة، درة، أمير المصري، أسماء جلال، نور النبوي، هالة سرحان، جميلة عوض، ماجد المصري، شيماء سيف، ماجي بو غصن، أحمد مجدي، مايان السيد، مريم شريف أحمد حاتم.
وحضر حفل الختام أيضاً المخرج الأمريكي سبايك لي، والنجم العالمي جيسون ستاثام، والنجم العالمي جوني ديب، والنجمة الأمريكية جوينيث بالترو، ماريا بحراوي، محمد كريم، والممثلة العالمية الحاصلة على الأوسكار فيولا ديفيس، الفنانة التركية توبا بويوكستون، الفنانة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها المغنى نيك جوناس وغيرهم من النجوم العالميين وصناع الأفلام.
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حول مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي انطلقت يوم الخميس الماضي 5 ديسمبر وجاءت تحت شعار "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، يمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.
وعُرض بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى دورته الرابعة هذا العام، 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرضاً عالمياً أول، وشملت العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما تنافس 36 صانع أفلام.
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