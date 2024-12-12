أجمل الصيحات الجمالية التي تألقت بها النجمات في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 10:27 مساءً - اختتم مهرجان البحر الأحمر السينمائي Red Sea International Film Festival 2024 فعالياته بحضور أبرز نجمات العالم العربي والعالم، حيث تألقت النجمات على سجادة المهرجان بإطلالات لافتة وراقية تنوعت في ألوانها وتصاميمها، كذلك في صيحات المكياج وتسريحات الشعر التي غلب عليها الطابع الناعم والراقي.

وكان حضور النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر Sarah Jessica Parker لافتاً كذلك النجمة التركية توبا بويوكستون على سجادة مهرجان البحر الأحمر السينمائي وغيرهما من النجمات اللواتي تألقن في اليوم الأخير من المهرجان.

جمالياً تنوع مكياج النجمات بين الناعم والجذاب لناحية ظلال العيون وألوان أحمر الشفاه، كذلك تسريحات الشعر التي تنوعت بين تسريحة الكعكة والشعر المالس وتسريحة الويفي وغيرها.

ومن "الخليج 365" نرصد لك أبرز إطلالات النجمات الجمالية في اليوم الأخير من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024.

ساروتشا شانكيمها بمكياج خفيف

ساروتشا شانكيمها في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 - تصوير بشير صالح خاص لسيدتي

النجمة العالمية ساروتشا شانكيمها Sarocha Chankimha تألقت في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 بفستان باللونين الأبيض والأسود واختارت مع إطلالتها مكياج خفيف فيه القليل من ظلال العيون النيود والوردية فوق الجفن المتحرك للعين مع طبقات الماسكرا الخفيفة، وبدت بشرتها طبيعية بالفاونديشن المناسب عليها إلى جانب أحمر الشفاه الوردي الغلوس، وأنهت إطلالتها الجمالية بتسريحة الشعر المموج المنسدل على الاكتاف مع الفرق الجانبي للغرة.

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ريبيكا باتريشيا أرمسترونغ بمكياج كرزي ناعم

ريبيكا باتريشيا أرمسترونغ في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024(مصدر الصورة: Darren Arthur/Getty Images for The Red Sea International Film Festival)

النجمة ريبيكا باتريشيا أرمسترونغ Rebecca Patricia Armstrong تألقت في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 بإطلالة لافتة باللون الكرزي ونسقت معها مكياج كرزي خفيفاً وناعماً ارتكز على ظلال العيون الكرزية فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الخفيفة وأحمر الشفاه الوردي الناعم، واعتمدت مع مكياجها تسريحة الشعر المموج المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

نغم أبو بكر بمكياج ثلجي

نغم أبو بكر في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 - تصوير بشير صالح خاص لسيدتي

النجمة نغم أبو بكر اختارت إطلالة باللون الزيتي في ختام مهرجان البحر الأحمر 2024، واختارت معها مكياج لماع ناعم ارتكز على الظلال الثلجية فوق الجفن المتحرك للعين بأسلوب مسحوب إلى خارج العين مع طبقات الماسكرا الكثيفة، وأحمر الشفاه البني المحدد بالكونتور الكراميل، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان المنخفض مع الغرة الوسطية وخصل الغرة الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

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كيه شي وو بمكياج كلاسيكي ناعم

كيه شي وو في ختام مهرجان البحر الاحمر السينمائي 2024 - تصوير بشير صالح خاص لسيدتي

النجمة كيه شي وو Ke-Xi Wu لفتت الأنظار في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 بإطلالة راقية تميزت بالقفازات السوداء، واختارت معها مكياجاً كلاسيكياً ناعماً طبقت فيه الأيلاينر المسحوب إلى خارج جفن العين العلوي مع الماسكرا الناعمة وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع والبارز، كذلك اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة بالفرق الوسطي للغرة.

سارة جيسيكا باركر بمكياج رمادي ناعم

سارة جيسيكا باركر في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024(مصدر الصورة: Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festival)

النجمة سارة جيسيكا باركر حضرت ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بإطلالة براقة بالفضي والذهبي ونسقت معها مكياجاً فضياً خفيفاً اختارت فيه القليل من الظلال الفضي الرمادي فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الخفيفة ومكياج البشرة الطبيعي وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الخفيف، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر المموج الأشقر مع الفرق الجانبي للغرة.

أليساندرا أمبروسيو بمكياج وردي

أليساندرا أمبروسيو في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024- تصوير بشير صالح خاص الخليج 365

النجمة أليساندرا أمبروسيو Alessandra Ambrosio لفتت الأنظار في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، حيث تألقت بفستان أحمر ناعم نسقت معه مكياجاً وردياً ناعماً ارتكز على ظلال العيون الوردية فوق الجفن المتحرك للعين مع طبقات الماسكرا المطولة للرموش، وأحمر الشفاه الوردي كذلك اعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الاكتاف مع الفرق الجانبي للغرة.

ماريا بحراوي بمكياج ترابي خفيف

ماريا بحراوي في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024(مصدر الصورة: Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festival)

النجمة ماريا بحراوي تألقت بفستان أسود من الساتان في اليوم الأخير من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، واختارت معه مكياجاً ترابياً خفيفاً وناعماً ارتكز على الظلال النيود فوق جفن العين العلوي والماسكرا الخفيفة وأحمر الشفاه الزهري الناعم، كذلك اختارت تسريحة الشعر النصف مرفوع مع أكسسوار عقدة الفراشة السوداء على الرأس.

درة التونسية بمكياج زهري ناعم

درة في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024-تصوير بشير صالح خاص لسيدتي

النجمة درة التونسية حضرت ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بفستان زهري ناعم التصميم، واختارت معه مكياجاً زهرياً خفيفاً وبسيطاً اعتمدت فيه ظلال العيون الزهرية الناعمة فوق الجفن المتحرك للعين مع خط الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وجاء الفاونديشن الموحد والمناسب على لون بشرتها البيضاء ليبرز جمال مكياجها إلى جانب البلاش الزهري الخفيف على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري المات المحدد بالكونتور الوردي، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الاكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

توبا بويوكاستون بمكياج نيود ناعم

توبا بويوكاستون في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024(مصدر الصورة: Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festival)

النجمة التركية توبا بويوكستون تألقت بفستان أسود طويل وضيق التصميم في اليوم الأخير من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ونسقت مع إطلالتها مكياجاً نيود خفيفاً ارتكز على القليل من الظلال النيود مع طبقات الماسكرا الخفيفة وأحمر الشفاه الغلوس الطبيعي، واعتمدت مع مكياجها تسريحة الكعكة المنخفضة والمصقولة بالفرق الوسطي للغرة.

بريانكا شوبرا بمكياج ترابي

بريانكا شوبرا في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024(مصدر الصورة: Daniele Venturelli/Getty Images for The Red Sea International Film Festival)

نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Piryanka Chopra تألقت في اليوم الختامي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بفستان فضي ضيق نسقت معه مكياجاً ترابياً ارتكز على ظلال العيون الترابية التي غمرت جفن العين العلوي والماسكرا الكثيفة على الرموش، وبدت بشرتها مخملية ومشرقة بالفاونديشن المناسب لها، وأنهت مكياجها بالغلوس الترابي، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الاكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.