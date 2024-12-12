رنين الشعار في ختام مهرجان الغرة بقطر.. صوت لبناني يمزج الطرب بالاوبرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختتمت الفنانة اللبنانيّة رنين الشعار مهرجان الغرة للفنون والآداب، وذلك في حفل فنّي حمل عنوان “ألحان فصيحة” بمشاركة كلّ من الفنان حمزة الفضلاوي وجوقة نغم من أكاديميّة قطر للموسيقى.

وصدح صوت الفنانة رنين الشعار طرباً في ليلةٍ استثنائيّة مُكتملة العدد مع أوركسترا قطر الفلهارمونية بقيادة المايسترو ناير ناجي، وتحديداً في حديقة الأوكسيجين بالمدينة التعليميّة بالدوحة حيث اكتظت المدرّجات بعدد الحضور الّذي فاق كل التوقّعات.

وفي التفاصيل، غنّت الشعار باقة من أجمل الأغنيات، ونذكر منها: الأطلال، يا ليلُ الصب، لو كان قلبي معي، أصابك عشق، أعطني الناي.

كما قدّمت على طريقة الديو الأغنيات التالية: “المحكمة” للقيصر كاظم الساهر، و”قلبي يحدّثني” من قصائد ابن الفارض وألحان مصطفى الربيعي.

وكان لافتاً أن الفنانة اللبنانيّة رنين الشعار قد قدّمت الكلاسيكيات بطريقة مختلفة، فأفصحت عن موهبتها الغنائيّة الأوبراليّة للمرّة الأولى (سوبرانو)، بعدما كانت قد خاضت تجارب مماثلة سابقاً بإنتاجات عالميّة ضخمة في فرنسا.

وتفاعل الحضور مع الأغنيات الّتي قدّمتها رنين الشعار على المسرح، فتداولوا مقتطفات من الحفل مع عبارات مثل “ليلة ساحرة مع صوت ساحر”، وأعادت رنين نشر الفيديوهات عبر خاصيّة القصص القصيرة على حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام.

وخصّت رنين الشعار متابعيها عبر منصّات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو من الحفل أدّت فيه أغنية “أعطني الناي وغنّي” للسيدة فيروز من كلمات جبران خليل جبران وألحان نجيب حنكش، وأرفقت منشورها بعبارة “من أجمل وأحلى الصور اللي تغنّت”.