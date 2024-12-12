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رئيس مجلس القيادة اليمني يهنئ ⁧‫القيادة بمناسبة فوز السعودية باستضافة ⁧كأس العالم 2034

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هنأ الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم 2034م.

وأشاد في برقية بعثها باسمه واسم أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني، للقيادة الحكيمة، بالملف السعودي الطموح والمبهر لاستضافة مونديال 2034، الذي حصل على أعلى تقييم في تاريخ ملفات طلب استضافة البطولة، والفوز المستحق لاستضافة الحدث الرياضي الكروي الأشهر في العالم.

وقال فخامته:" إن هذا الحدث العالمي الفريد، سيمثل إضافة جديدة لقصص النجاح النهضوية والتنموية المذهلة في المملكة ضمن رؤية 2030"، مؤكدًا ثقته بأن مونديال 2034 سيكون أحد أعظم البطولات في التاريخ.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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