رئيس مجلس القيادة اليمني يهنئ ⁧‫القيادة بمناسبة فوز السعودية باستضافة ⁧كأس العالم 2034

وأشاد في برقية بعثها باسمه واسم أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني، للقيادة الحكيمة، بالملف السعودي الطموح والمبهر لاستضافة مونديال 2034، الذي حصل على أعلى تقييم في تاريخ ملفات طلب استضافة البطولة، والفوز المستحق لاستضافة الحدث الرياضي الكروي الأشهر في العالم.
وقال فخامته:" إن هذا الحدث العالمي الفريد، سيمثل إضافة جديدة لقصص النجاح النهضوية والتنموية المذهلة في المملكة ضمن رؤية 2030"، مؤكدًا ثقته بأن مونديال 2034 سيكون أحد أعظم البطولات في التاريخ.
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