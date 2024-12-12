شكرا لقرائتكم خبر عن لترسيخ قيم الثقافة.. انطلاق ملتقى القراءة الدولي في الرياض الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحتضن العاصمة الرياض خلال الفترة من الخميس 19 إلى السبت 21 ديسمبر 2024م فعاليات "ملتقى القراءة الدولي"، الذي سيقام في قاعة مؤتمرات مركز الملك عبدالله المالي.

يأتي هذا الحدث الثقافي الكبير في إطار السعي لدعم مسيرة التحول الوطني الطموحة، وترسيخ القيم الثقافية والقرائية، وتعزيز الحوار الثقافي العالمي.

إثراء تجربة القراءة

ويهدف الملتقى إلى إبراز المبدعين المحليين، وإثراء تجربة القراءة بمختلف أشكالها، فضلاً عن تقديم منصات تجمع الثقافات والحضارات المتنوعة تحت مظلة الكتاب والقلم، مما يسهم في تعزيز التفاهم الإنساني وإثراء الحصيلة الثقافية لدى الأفراد.



تعزيز الثقافة

كما يسلط الملتقى الضوء على دور أندية القراءة في تقريب المسافات بين المثقفين وتعزيز العادات القرائية، من خلال استعراض أساليب عملية تسهم في بناء جسور متينة بين الثقافات المختلفة، وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة من خلال الأدب والفكر.

وسيصاحب الملتقى برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة المتخصصة في القراءة، تشمل تبادل الكتب، والمسرح الثقافي، وورش العمل الهادفة إلى تطوير المهارات الأدبية والفكرية. ويهدف البرنامج إلى بناء أجيال من القراء متعددي المشارب والمصادر، بما يسهم في تعزيز مستقبل القراءة والثقافة في المملكة.