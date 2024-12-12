شكرا لمتابعة خبر عن المسند : فجر الأحد سيكون بداية أول موجة برد قارسة تصافح المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، عبدالله المسند أن فجر الأحد سيكون بداية أول موجة برد قارسة تصافح المملكة هذا الموسم.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن ذروة هذه الموجة يوم ⁧‫الاثنين‬ والصفر متوقع أن يُسجل في نحو 7 مناطق .”

وأضاف:” الخميس 11 جمادى الثاني 1446هـ، و12 ديسمبر – كانون الأول 2024م، 21 القوس 1403 هـ, 06 نوء الإكليل | 06 المربعانية، 78 فصل الخريف .”

وتابع:” بقي على الشتاء 9 أيام، وبقي على نهاية السنة الميلادية 18 يومًا، وعلى إجازة منتصف العام 22 يومًا، بينما على الشبط 34 يومًا، وعلى العقارب 60 يومًا وعلى نهاية الفصل الثاني 70 يومًا، وعلى يوم التأسيس 73 يومًا.

كما بقى على إجازة الشتاء 74 يومًا، وعلى رمضان 78 يومًا، وعلى الحميمين 99 يومًا، وإجازة عيد الفطر 99 يومًا، وعلى الربيع 99 يومًا، وعلى الذراعين 125 يومًا، و على إجازة عيد الأضحى 169 يومًا، بقي على الحج أيضًا 175 يومًا، وعلى فصل الصيف 191 يومًا، و إجازة الصيف 196 يومًا، ونهاية السنة الهجرية 196 يومًا.”