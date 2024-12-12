شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق ختم أهلًا بالعالم بعد فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034 .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، ختمًا خاصًا تحت مسمى “أهلًا بالعالم” بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034. وسيُتاح الختم للمسافرين عبر منافذ المملكة الدولية.