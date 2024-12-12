شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف نفق داخل جبل شمال شرق دمشق بداخله شاحنات وصواريخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سوريا.. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنفق ضخم اكتشف بمنطقة القطيفة شمال شرق العاصمة دمشق.

وتظهر في الفيديو شاحنات داخل النفق يعتقد أنها تحمل صواريخ، وتبين أن هناك أعدادا كثيرة منها منتشرة داخل النفق الشاسع.

وتقع القطيفة ضمن مناطق متعددة منتشرة في سلسلة جبال القلمون التي كانت تسيطر عليها قوات النظام .

وبحسب موقع الحرة، تم اكتشاف النفق بعد أيام على إسقاط نظام الأسد، وبعد السيطرة على حلب وحماة وحمص ودمشق ودرعا ودير الزور والعديد من المناطق الأخرى.