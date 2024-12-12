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"النقل".. خطط استراتيجية وشبكة نقل تخدم جماهير كأس العالم 2034

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ريناد الحربي - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عبر حسابها في منصة"إكس"، عن تفاصيل خططها الاستراتيجية لتوفير شبكة نقل متكاملة تخدم جماهير كأس العالم 2034، والذي فازت باستضافته، أمس الأربعاء، المملكة العربية .

وأوضحت الوزارة أن الخدمات تشمل 29 مطار في جميع أنحاء المملكة وقطارات وخطوط حديدية تربط شرق المملكة بغربها، بالإضافة إلى موانئ لاستقبال السفن البحرية تربط الخليج بالبحر الأحمر وشبكة نقل عام تمتد إلى أكثر من 250 مدينة ومحافظة.

استعدادات لكأس العالم 2034

وتأتي هذه الخطط الاستراتيجية استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2034 في المملكة وتهدف إلى تسهيل حركة الجماهير والمشجعين وضمان تنقلاتهم بكل سهولة مع توفير خدمات متكاملة تشمل النقل الجوي والبحري والبري بما يساهم في تعزيز تجربة الزوار والجماهير .
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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