شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل".. خطط استراتيجية وشبكة نقل تخدم جماهير كأس العالم 2034 والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.