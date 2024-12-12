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شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل".. خطط استراتيجية وشبكة نقل تخدم جماهير كأس العالم 2034 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عبر حسابها في منصة"إكس"، عن تفاصيل خططها الاستراتيجية لتوفير شبكة نقل متكاملة تخدم جماهير كأس العالم 2034، والذي فازت باستضافته، أمس الأربعاء، المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات تشمل 29 مطار في جميع أنحاء المملكة وقطارات وخطوط حديدية تربط شرق المملكة بغربها، بالإضافة إلى موانئ لاستقبال السفن البحرية تربط الخليج بالبحر الأحمر وشبكة نقل عام تمتد إلى أكثر من 250 مدينة ومحافظة.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات تشمل 29 مطار في جميع أنحاء المملكة وقطارات وخطوط حديدية تربط شرق المملكة بغربها، بالإضافة إلى موانئ لاستقبال السفن البحرية تربط الخليج بالبحر الأحمر وشبكة نقل عام تمتد إلى أكثر من 250 مدينة ومحافظة.