شكرا لقرائتكم خبر عن يومها الدولي.. طفرة عالمية للمملكة في مجال الرعاية الصحية الشاملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كفل النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية العلاج والرعاية الصحية المجانية للمواطنين.

ونصت المادة 31 من النظام الأساسي للحكم على أن تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة.

كما صدر النظام الصحي بالمرسوم الملكي رقم م11/ وتاريخ 1423/3/23ه الموافق 4/6/2002م، الذي تضمن في المادة 2 أن النظام يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة وتنظيمها.

توسع الخدمات الصحية

توسعت الخدمات الصحية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، وقدمت خدمات عظيمة، بإنشاء وتطوير منشآت ومراكز طبية متخصصة وبمواصفات عالمية.

ودعم كل ما يختص بسلامة الإنسان وصحته، فتحقق العديد من المنجزات في تجويد الخدمات.

وأُطلق برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز الرعاية الصحية للمواطنين، وتطوير المنظومة الصحية عامة ورفع جودة الرعاية والخدمات المقدمة.



حقق القطاع الصحي العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها من خلال الاهتمام برقمنة القطاع الصحي.

وأيضًا إطلاق حزمة من التطبيقات (صحتي، موعد) وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة.

تبادل المعلومات الطبية

أطلق المجلس الصحي السعودي تطبيق نظام إلكتروني مشترك لتبادل المعلومات الطبية بين القطاعات الصحية بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) كأول مشروع من هذا النوع على مستوى المملكة

إلى جانب اعتماد الخطة الوطنية لتطوير الجودة وسلامة المرضى في القطاعات الصحية لتطوير الجودة والسلامة، بما يتوافق مع أهداف خطة التحول الوطني

وأيضًا إدراج جميع المراكز التي تعالج سرطان الدم الحاد في جميع القطاعات الصحية في برنامج إحالتي.

بالإضافة إلى اعتماد رقم الاتصال الموحد (2222) لحالات الإنعاش القلبي الرئوي الطارئ في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في المملكة، لما في ذلك من الأثر المباشر على سرعة الاستجابة لمثل هذه الحالات الطارئة.



المركز السعو​دي لسلامة المرضى

​تأسس المركز السعو​دي لسلامة المرضى في عام 2017، وهو الأول من نوعه في المنطقة بأسرها، ويفي بمبادرة من مبادرات رؤية التحول الوطني لعام 2030، وبرنامج تحول القطاع الصحي.

توسيع خدمة الرعاية الصحية المتخصصة لتحسين جودة وكفاءة نظام الرعاية الصحية مع توسيع نطاق تغطية الخدمات، وذلك من خلال مجموعة من المراكز والبرامج والمشاريع والمستشفيات.

ومنها إطلاق البرنامج الوطني للخلوع الولادية عبر الطب التواصلي، وإطلاق أقسام الطب النفسي في عدة مستشفيات.

مختبر برنامج الجينوم السعودي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – يحفظه الله – في نوفمبر 2018، مختبر برنامج الجينوم السعودي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وأيضًا برنامج الجينوم السعودي أحد مشاريع رؤية السعودية الرائدة لدعم التحول الوطني لاقتصاد قائم على الابتكار ضمن رؤية 2030.

ويهدف إلى الحد من الأمراض الوراثية باستخدام تقنيات الجينوم المتقدمة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة والرعاية الصحة للمجتمع السعودي.

الفحص الطبي قبل الزواج

من أهم مخرجات البرنامج توطين التقنيات لإجراء الفحوصات الوراثية كبرنامج الفحص الطبي ما قبل الزواج، وفحص المواليد والفحوصات المسحية للكشف عن السرطانات والأمراض الأخرى، بهدف التدخل الطبي الأفضل، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والاستشارات الوراثية.

كما يخلق شراكات استراتيجية لصناعة الأدوية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، ما يمكن المملكة من اكتساب مكانة عالمية في مجال صناعة الجينوم عالية النمو.



مركز تميز الصحة الرقمية

اطلقت وزارة الصحة في الربع الثالث من عام 2020، مركز تميز الصحة الرقمية هو أحد أهم المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها لدعم وتعزيز قدرات القطاع الصحي في المجال الرقمي.

وذلك استجابة للظروف والتحولات التي شهدها العالم في هذا المجال في 2020، وإسهامًا منها في خلق قيمة مضافة ترفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وحدة الروبوت والجراحة الملاحية

تأسست وحدة الروبوت والجراحة الملاحية تحت قسم العظام في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض عام 2021، كتجربة قبل ان يطلق رسميا في نوفمبر 2022.

وتُعد هذه الوحدة الأول من نوعها في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى إجراء الجراحات باستخدام الروبوت في جراحات تبديل المفاصل والعمود الفقري.

مستشفى صحة الافتراضي

في فبراير 2022 أُطلق مستشفى صحة الافتراضي (صحة)، الأكبر من نوعه في العالم، والأول في الشرق الأوسط، ويعد من المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي التي تخدم الرؤية.

وهو مستشفى متخصص يستخدم أحدث التقنيات المبتكرة، لتوفير خدمات تخصصية ودعم المنشآت الصحية بالمملكة.

يدعم البرنامج 170 مستشفى في المملكة، كما يُقدم المستشفى 29 خدمة صحية تخصصية أساسية.

بالإضافة إلى أكثر من 73 خدمة تخصصية فرعية، ويعمل فيه أكثر من 150 طبيبًا وطبيبة، بقدرة استيعابية تتجاوز 180 ألف مريض سنويًا.

شركة الصحة القابضة

في الثاني من يونيو 2022 صدرت الموافقة السامية الكريمة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة، وتنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.

كما وافق مجلس الوزراء في 17 مايو 2023، على تطبيق التأمين الصحي للعمالة المنزلية، ومن في حكمهم الذين يزيد عددهم على 4.

وفي يونيو 2022 دُشنت خدمة "الهولو دكتور" للاستشارات الطبية بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية STC، التي تُقدم خدمات طبية حديثة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1443، عبر تقنية الاتصال المرئي

وفي مايو 2023، تأسست شركة "بدائل"، بهدف تطوير وتصنيع وتوزيع منتجات مبتكرة للحد من انتشار التدخين، عبر تقديم بدائل خالية من التبغ وأقل ضررًا.

