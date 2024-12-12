قوى الامن تعمم صورة المفقودتَين أمينة حكمت محمود وابنتها أنجيلينا شمعون حملايا

اعلنت المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة في بيان، بانها تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة والدة وطفلتها:

- أمينة حكمت محمود (من مواليد عام 1992، سوريّة الجنسيّة).

- أنجيلينا شمعون حملايا (من مواليد عام 2020، لبنانيّة الجنسيّة)

فُقدتا بتاريخ 10-12-2024، بعد أن غادرتا منزلهما الكائن في بلدة ذوق مصبح / شارع العويني، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعودا لغاية تاريخه. لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما ولديهم معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بفصيلة ذوق مصبح في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 233012- 09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.