بلينكن وصل إلى العقبة في جنوب الأردن مستهلا جولته لبحث الأزمة في سوريا

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى الأردن مستهلا جولة لبحث الأزمة في سوريا بعد اسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد". وقال مسؤولون أميركيون لوكالة "فرانس برس"، إن "بلينكن سيلتقي الملك الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير خارجيته في مدينة العقبة في إطار سعيه إلى عملية شاملة لاختيار اعضاء الحكومة السورية المقبلة".

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