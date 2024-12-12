شكرا لقرائتكم خبر عن موكب الفرحة.. 30 شاحنة لتجهيز 1000 عروسة تبهر الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

رصدت عدسة الخليج 365، أكثر من 30 سيارة نقل كبيرة محملة بالعديد من الأجهزة الكهربائية المنزلية، تسير اعلى الطريق الدائرى بمنطقة الجيزة، مكتوب عليها "احتفالية تجهيز 1000 عروسة، وتحمل شعار مستقبل وطن، فى مشهد لاقى إعجاب العشرات على الطريق وقت مرورها.



وتقيم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، احتفالية خاصة بتجهيز 1000 عروسة من بنات المحافظة، غدا الخميس.



وأكد الدكتور محمد سعفان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، خلال اجتماع هيئة مكتب أمانة المحافظة بحضور الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية، أن كافة التفاصيل الخاصة بالاحتفالية تم الإنتهاء منها.



وأكد النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم المحافظة نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن التجهيز للاحتفالية يتم لتخرج بما يليق بحزب مستقبل وطن وأمانة محافظة الجيزة، وذلك ضمن حزمة مبادرات تستهدف فى المقام الأول دعم الفئات الأولى بالرعاية، كاشفًا أنه تم شراء كافة الأجهزة الخاصة بالعرائس والتى شملت (غسالات - بوتاجازات - ثلاجات - شاشات تليفزيون).



ووجه أمين المحافظة وأمين التنظيم، الشكر والتحية للمتبرعين بإقامة الاحتفالية وهم النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر الأمين العام المساعد للحزب والنائب نادر الخبيرى والنائبة صبورة السيد والنائب عمرو عكاشة والنائب خالد طايع الأمناء المساعدين للحزب بالجيزة والنائب عمرو القطامى أمين المجالس المحلية بالمحافظة والنائب محمد سلطان أمين العلاقات العامة والنائب فرج فتحى والنائب حازم عويان والنائب طارق سعيد والنائب وليد المليجى أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وأحمد عبد الكافى أمين المشروعات وهبه الشنراوى عضو هيئة مكتب أمانة المحافظة.