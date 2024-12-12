اشار رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم نزار ذكا في حديث للـLBCI، الى أن "الفيديو الذي يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعيّ ويظهر فيه شاب يقال إنّه الصحافيّ أوستن تايس وصلنا منذ الصباح الباكر ودققنا فيه وتبيّن أنه ليس أوستن تايس ونحن في صدد التأكد ما إذا كان الشاب الذي يظهر فيه أميركيًّا".
في هذا السياق، نقل تلفزيون سوريا عن مصادر، أن "الأميركي الذي عثر عليه في ريف دمشق ليس الصحافي المفقود".
واشار الى أن "الشخص الذي عثر عليه في ريف دمشق أميركي من ميزوري واسمه "ترافيس".
كما افاد مصدر صحفي أميركي قناة "العربية"، بأن "ترافيس" الذي عثر عليه في ريف دمشق دخل سوريا قبل 7 أشهر".
كانت هذه تفاصيل خبر نزار ذكا للـLBCI: الفيديو الذي يُتداول ويظهر فيه شاب يقال إنّه أوستن تايس دققنا فيه وتبيّن أنه ليس هو ونحن في صدد التأكد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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