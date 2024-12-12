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طحنون بن زايد يهنئ السعودية باستضافة مونديال 2034 والمغرب 2030

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ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشعب السعودي، وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية والشعب المغربي بمناسبة فوز البلدين باستضافة مونديالي كأس العالم لكرة القدم 2034 في وعام 2030 في المغرب بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، متمنياً سموه للبلدين الشقيقين التوفيق والنجاح.

:خالص التهاني للملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق الفوز باستضافة كأس العالم 2034، في إنجاز يجسد مكانة المملكة الرائدة عالمياً، ويعكس النهضة الشاملة التي تشهدها على مختلف الصعد. 

وأضاف سموه:"كما أهنئ جلالة الملك محمد السادس، والأشقاء في المغرب بالفوز باستضافة كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، لتواصل المملكة مسيرتها الناجحة، وكلنا ثقة في مقدرتها على تقديم استضافة ناجحة بامتياز".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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