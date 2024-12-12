الكرملين: روسيا سترد بالتأكيد على الهجوم الأوكراني بصواريخ أتاكمس الأميركية الصنع

اكد الكرملين إن روسيا سترد بالتأكيد على الهجوم الأوكراني الذي نفذته ليل الثلاثاء الأربعاء كييف على مطار عسكري روسي باستخدام صواريخ "أتاكمس" الأميركية الصنع.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي "سيكون هناك رد في الوقت والطريقة المناسبين". وأشار إلى أن الجيش الروسي أصدر بيانا واضحا لا لبس فيه بهذا المعنى الأربعاء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان إن مثل هذا الهجوم "لن يمر من دون رد" مضيفة أنه "سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة".

وهدد الرئيس فلاديمير بوتين أخيرا بقصف مراكز صنع القرار في كييف بصاروخ أوريشنيك فرط الصوتي والذي يمكن أن يحمل رأسا نووية، وكذلك الدول الغربية التي تساعد أوكرانيا على مهاجمة الأراضي الروسية.

وذكرت نائبة الناطق باسم البنتاغون سابرينا سينغ، لصحافيين الأربعاء، إن واشنطن ترى أن "من الممكن أن تستخدم روسيا صاروخ أوريشنيك في الأيام المقبلة".