الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع إلى 44835 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع إلى 44835 قتيلا منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023".

واوضحت الوزارة في بيان أنها "أحصت خلال الساعات الـ24 الماضية "30 شهيدا" نُقلوا إلى المستشفيات"، لافتة إلى أن "العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 106,356 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023".