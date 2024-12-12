اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بانه "بتاريخ 11 / 12 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجدل عنجر – البقاع المواطنين (س.غ.) و(ا.غ.) و(ح.ح.) لتحطيمهم حافلة مدنية أثناء عودتها من الأراضي السورية عند نقطة المصنع الحدودية، واعتدائهم بالضرب على ركابها ما أدى إلى مقتل السائق، كما أنّ الموقوف (س.غ.) مطلوب بعدة مذكرات توقيف لإقدامه على تهريب أشخاص عبر الحدود. وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 3 مواطنين في بلدة مجدل عنجر لتحطيمهم حافلة مدنية والتسبب بمقتل السائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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