شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: جولة الرئيس السيسي تعزز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب نادر الخبيرى، عضو مجلس النواب، جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأوروبية التى شملت الدنمارك، النرويج، وأيرلندا.

وقال الخبيرى، إن هذه الجولة تمثل خطوة هامة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الجولة تأتى فى توقيت مهم يتطلب تعزيز التعاون الدولى لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتطوير شراكات اقتصادية استراتيجية.

وأوضح النائب نادر الخبيرى، أن الدنمارك، النرويج، وأيرلندا تعتبر من الدول الرائدة فى مجالات التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة، وهى مجالات تسعى مصر للاستفادة منها ضمن خطتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا لتطوير العلاقات مع هذه الدول للاستفادة من خبراتها فى هذه القطاعات الحيوية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون المشترك.

وأشار النائب نادر الخبيرى، إلى أن الجولة تساهم فى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتى تمثل جزءًا أساسيًا من خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، كما تسعى مصر من خلال هذه الجولة إلى زيادة حجم التبادل التجارى مع دول الاتحاد الأوروبى وتعزيز فرص الصادرات المصرية فى أسواق جديدة، مما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطني.



وأكد عضو مجلس النواب، أن جولة الرئيس السيسى الأوروبية تعكس حرص مصر على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبى بما يخدم مصالح الوطن، ويحقق مزيدًا من النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه الزيارات تؤكد مكانة مصر كدولة محورية فى المنطقة تسعى إلى إقامة شراكات تعزز من قدراتها الاقتصادية وتساهم فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.