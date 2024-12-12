أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن استعداده للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى رغم أن مكالمته الهاتفية الأخيرة لم تسفر عن أي نتائج.
واوضح شولتس في تصريحات متلفزة: "كان الأمر محبطا"، وأضاف: "لأنه ببساطة كرر كل صيغه مرة أخرى".
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهتها أوكرانيا ودول شرق أوروبا بشأن المكالمة، اعتبر شولتس إنه كان من الضروري أن يفهم بوتين أنه لا يمكنه التعويل على أن تخفض ألمانيا دعمها لأوكرانيا. ولفت الى إنه دعا بوتين لـ "سحب القوات حتى يتسنى ظهور أساس للتطور السلمي".
وكان شولتس قد اتصل ببوتين في منتصف تشرين الثاني بمبادرة منه، وهي المرة الأولى منذ كانون الأول .2022
كانت هذه تفاصيل خبر شولتس يصف المكالمة الهاتفية مع بوتين بالمحبطة لكنه مستعد لتكرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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