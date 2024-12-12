شولتس يصف المكالمة الهاتفية مع بوتين بالمحبطة لكنه مستعد لتكرارها

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن استعداده للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى رغم أن مكالمته الهاتفية الأخيرة لم تسفر عن أي نتائج.

واوضح شولتس في تصريحات متلفزة: "كان الأمر محبطا"، وأضاف: "لأنه ببساطة كرر كل صيغه مرة أخرى".

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهتها أوكرانيا ودول شرق أوروبا بشأن المكالمة، اعتبر شولتس إنه كان من الضروري أن يفهم بوتين أنه لا يمكنه التعويل على أن تخفض ألمانيا دعمها لأوكرانيا. ولفت الى إنه دعا بوتين لـ "سحب القوات حتى يتسنى ظهور أساس للتطور السلمي".

وكان شولتس قد اتصل ببوتين في منتصف تشرين الثاني بمبادرة منه، وهي المرة الأولى منذ كانون الأول .2022