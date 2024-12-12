شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: موجة باردة صفرية تؤثر على المملكة الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الخبير المناخي زياد الجهني أن تشهد عدة مناطق في المملكة موجة باردة صفرية الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المناطق.

وأكد الجهني أن هذه الموجة قد تؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة، مما قد يسبب تأثيرات على الحياة اليومية، مثل انخفاض الرؤية بسبب الضباب، وكذلك تساقط الصقيع في بعض المناطق الباردة.

ودعا الجهني المواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة بهذه الموجة إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة للتقليل من المخاطر الصحية المحتملة نتيجة لهذه الأجواء الباردة.